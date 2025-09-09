Juventus-Inter, debutta la “RefCam” la telecamera indossata dall’arbitro

Juventus-Inter di sabato (ore 18) entrerà a suo modo nella storia del calcio italiano. Sarà la prima gara, infatti, in cui farà il suo esordio la “RefCam”. Si tratta della telecamera ultramoderna, indossata dall’arbitro, che consente di assistere alla gara dal punto di vista del fischietto di gara. Il grande pubblico l’ha già vista durante il Mondiale per Club la scorsa estate.

Nel pomeriggio è arrivato il comunicato da parte della Lega Serie A che ha ufficializzato la novità.

“Lega Calcio Serie A è una delle Leghe professionistiche europee che è stata selezionata per la sperimentazione dell’utilizzo della RefCam. La micro-camera ad alta risoluzione, con il peso di soli 6gr., verrà montata alla base dell’archetto del microfono del Primo Ufficiale di gara e sarà utilizzata nel corso del warm-up, in live durante il match, in occasione della preparazione dei calci di punizione e situazioni analoghe, o per mostrare replay dall’alto tasso di spettacolarità. Essendo la stessa ricompresa nel novero di camere a disposizione della produzione televisiva, sarà regolarmente consegnata come segnale isolato al Var”.

Queste le parole dell’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, riportate sempre dal sito ufficiale della Lega.

“«L’introduzione della RefCam nel nostro campionato rappresenta non solo un ulteriore passo nel percorso di innovazione che stiamo portando avanti con costanza e determinazione, ma soprattutto fornisce finalmente ai tifosi la reale prospettiva della vista dell’arbitro delle differenti azioni di gioco. Il nostro obiettivo è, infatti, offrire al pubblico un’esperienza sempre più coinvolgente e immersiva, valorizzando lo spettacolo del calcio con prospettive inedite ed immagini esclusive. La Lega è da sempre in prima linea nell’adozione delle nuove tecnologie, consapevole del ruolo centrale che esse rivestono nell’evoluzione della fruizione televisiva, nella promozione del nostro prodotto a livello globale e nella trasparenza delle decisioni assunte dai direttori di gara»”.