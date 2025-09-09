Il Nottingham Forest ha esonerato Espirito Santo e il presidente Marinakis è andato a cena con Postecoglou (Daily Mail)

Nonostante un avvio di Premier League nella media (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta), il Nottingham Forest ha deciso di esonerare Nuno Espirito Santo dopo sole tre gare di campionato (per il portoghese è il terzo allontanamento negli ultimi quattro anni). La notizia ufficiale, nell’aria già dal pomeriggio, è arrivata intorno alla mezzanotte.

“Il Nottingham Forest Football Club conferma che, a seguito circostanze sopraggiunte di recente, Nuno Espírito Santo è stato sollevato dall’incarico di allenatore. Il club ringrazia Nuno per il suo contributo durante un periodo di grande successo al City Ground, in particolare per il suo ruolo nella stagione 2024/25, che sarà ricordato per sempre con affetto nella storia del club. Come persona che ha giocato un ruolo fondamentale nel nostro successo la scorsa stagione, occuperà sempre un posto speciale nel nostro percorso”, si legge nella nota pubblicata dalla compagine britannica.

Daily Mail, c’è Postacoglou in pole per la panchina del Nottingham

Dopodiché, nelle prime ore del mattino hanno già cominciato a circolare voci sul possibile sostituto del tecnico ex Porto e Valencia. Come riferiscono i colleghi del Daily Mail, ci sarebbe Ange Postecoglou in pole position per la panchina dei “Tricky Trees”.

“Ange Postecoglou ha cenato con Evangelos Marinakis (il proprietario del club, ndr) all’inizio di quest’estate, mettendo le basi per l’accordo che vedrà l’ex Tottenham diventare nuovo allenatore del Nottingham Forest. Marinakis si è rivolto all’allenatore vincitore dell’Europa League dopo la decisione di esonerare Nuno Espirito Santo e vuole che il suo successore sia in carica prima della trasferta di sabato contro l’Arsenal”, riferisce il giornale britannico.

Daily Mail ricorda anche il motivo per cui il rapporto tra Espirito Santo e il Nottingham si era incrinato durante l’estate: “Nuno ha criticato pubblicamente la politica di trasferimenti del Forest e ha ammesso che il suo rapporto con il proprietario Evangelos Marinakis non era più lo stesso. Nuno, che è entrato a far parte del Forest nel dicembre 2023, ha anche avuto difficoltà a lavorare nella nuova struttura con l’ex centrocampista dell’Arsenal Edu nominato responsabile globale del calcio”.