Il Camp Nou non è pronto nemmeno per Barcellona-Valencia, è chiuso da due anni e mezzo (SoFoot)

Sembra che la questione relativa al Camp Nou di Barcellona non sarà risolta in tempi rapidi. Per oggi era attesa la decisione definitiva da parte delle autorità se far disputare o meno la gara di domenica tra catalani e Valencia nello storico impianto, seppur aperto parzialmente. Dalle prime indiscrezioni che arrivano, rilasciate da So Foot, pare che non ci sia l’ok da parte delle autorità. Quindi la partita verrà disputata allo stadio Johan Cruyff. L’impianto da 6mila posti per il quale è stata necessaria una deroga in via del tutto eccezionale, per far disputare il match in uno stadio così piccolo. Il limite minimo, infatti, per un match di Liga è in Spagna di 8mila posti a sedere.

“Sarebbero dovuti tornare al Camp Nou questo fine settimana per la partita casalinga contro il Valencia in campionato. E invece i giocatori del Barcellona dovranno aspettare ancora un po’ prima di tornare nel loro leggendario stadio. Sono passati più di due anni e mezzo dall’ultima partita giocata nello storico impianto. I tifosi del Barcellona devono fare i conti con la decisione della Liga, che non ha ancora dato il via libera, dopo la visita delle autorità preposte”.

“La partita contro il Valencia si giocherà allo stadio Johan Cruyff, a circa otto chilometri dal Camp Nou con una capienza di soli 6.000 spettatori. Un duro colpo per i blaugrana. Anche lo stadio intermedio di Montjuïc è inutilizzabile questo fine settimana, a causa del concerto di Post Malone. Nonostante la sua scarsa capienza, lo stadio Johan Cruyff è stato adattato per avere la tecnologia del Var. Inoltre è dotato di fibra ottica rinforzata e persino di aree vip, in modo da essere approvato dalla Liga e pronto per domenica sera”.