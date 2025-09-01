Camp Nou, ieri la polizia ha interrotto i lavori: non si può lavorare nel cantiere la domenica (As)

Il Barcellona è autorizzato a lavorare al nuovo Camp Nou gli altri giorni. Ancora non si sa se i lavori saranno ultimati per Barcellona-Valencia

Il caos intorno alla costruzione nuovo Camp Nou regna sovrano. Ieri è arrivata un’altra mazzata per il Barcellona: la polizia, infatti, ha interrotto i lavori.

Barcellona, interrotti i lavori del Camp Nou

As scrive:

“La polizia municipale di Barcellona è arrivata allo stadio Camp Nou questa domenica e ha interrotto i lavori in corso, secondo quanto riportato da Cadena Ser. La polizia municipale ha interrotto i lavori e sfrattato i lavoratori della Limak, applicando le norme concordate, che vietano i lavori nel cantiere domenica. La polizia municipale ha denunciato la ditta per violazione della licenza, un’accusa che comporterà una multa di circa 300 euro (un.inezia, ndr). Il Barça è autorizzato a lavorare al nuovo Camp Nou dal lunedì al venerdì dalle otto a mezzanotte e il sabato dalle 10 alle 20″.

Non è ancora dato sapere se lo stadio riuscirà ad essere pronto per la prossima partita dei catalani contro il Valencia. Si tratta di una corsa contro il tempo. As prosegue:

“Non è chiaro dove si giocherà la prossima partita della Liga tra Barcellona e Valencia, in programma per il 14 di questo mese. Il club catalano ritiene ancora fattibile riaprire il Camp Nou entro quella data e sta lavorando contro il tempo per riuscirci. Oggi si è tenuto un importante incontro tra i rappresentanti del Barcellona e il Comune, ​​dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale per analizzare lo stato di avanzamento dei lavori. Non si sa ancora se la partita potrà essere giocata al Camp Nou o si dovrà disputare altrove”.

“Il Barcellona è fiducioso di ricevere l’ok definitivo firmato da tutte le parti interessate questa settimana. Una volta che tutti avranno firmato, il Consiglio Comunale sarà responsabile di verificare che tutto sia in regola per decidere se concedere la licenza. In tal caso ci sarà l’apertura della Tribuna e di parte della Porta Sud, che consentirà l’ingresso di 27.000 spettatori per la partita contro il Valencia”.

Leggi anche: Il Barcellona ancora prigioniero del Camp Nou: può giocare la prima di Liga in uno stadio da 6mila spettatori

E se non dovesse andare tutto a buon fine? Difficile giocare al Montjuic, resterebbe lo stadio “Johan Cruijff” che però può contenere solo 6000 spettatori. As afferma:

“Organizzare una partita per 6.000 spettatori non è la stessa cosa che organizzarne una per 27.000. E non lo è nemmeno organizzare una partita in uno stadio in costruzione rispetto a uno già ultimato, il Johan Cruijff, che necessita solo di essere aggiornato con il sistema Var. La Liga ha già dato il via libera a questo stadio per ospitare una partita, facendo un’eccezione per via della capienza limitata”.