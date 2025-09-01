«Hojlund non è un talento eccezionale ma è un gran lavoratore, non polemizza mai. Ha fatto bene a preferire il Napoli al Milan»

Il giornalista sportivo danese Karsten Krogh: «Non ha un gran tocco di palla ma è forte e veloce, ed eccelle nella dedizione al lavoro. Il Manchester United gli aveva spento la luce negli occhi»

L’ultimo colpo del Napoli per questa sessione di calciomercato estiva sarà Rasmus Hojlund, che arriverà in azzurro per sostituire Lukaku, dopo il lungo stop avuto dal belga. Il giornalista danese Karsten Krogh, esperto di calcio internazionale e anche di Serie A, ha detto la sua sul nuovo acquisto dei partenopei. Spiegando come il giocatore abbia fatto bene a preferire il Napoli al Milan. A seguire quanto scritto sul proprio profilo “X”.

Hojlund, in Danimarca sono certi: il Napoli è la squadra giusta per lui!

«Dovrebbe essere un’ottima mossa per Højlund. Avrà un allenatore di prima classe e si unirà a una squadra che ha uno stile e una filosofia di gioco ben definiti. Conte non valuterà Højlund solo in base ai gol segnati, ma anche in base alla disciplina e alla dedizione al lavoro. Caratteristiche che sono punti di forza di in Højlund. Il Napoli è attualmente in una posizione nettamente migliore rispetto al Milan. C’è una visione chiara, ci sono ottime finanze e una squadra forte e affiatata. E, cosa quasi più importante, il Napoli, a differenza del Milan, è in Europa in questa stagione. Con un minimo di otto partite europee, Højlund ha quasi la garanzia di giocare tante gare ai massimi livelli. Non sarebbe successo lo stesso al Milan. Ottima scelta da parte di Højlund e ottima per tutti gli appassionati di serie A».

Oltre a ciò che si legge su “X”, ecco un altro giudizio rilasciato da Krogh al Napolista.

Leggi anche: Difficile pensare che Hojlund possa stravolgere le nuove gerarchie sin da subito (Gazzetta)

«Forse l’unica cosa da aggiungere è che Højlund è un giocatore di squadra. Non si lamenta mai con la stampa. Lavora sodo in ogni modulo e per ogni allenatore. Non è un talento eccezionale e non ha un gran tocco di palla, ma è forte e veloce (nell’Atalanta è stato il giocatore più veloce della squadra sui 40 metri, sprint). Ha ancora molto da imparare, ma lo sa e ha sempre un atteggiamento positivo. Si dice che il Manchester United gli abbia spento la luce negli occhi. Ma quel club può rovinare chiunque».