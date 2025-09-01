Difficile pensare che Hojlund possa stravolgere le nuove gerarchie sin da subito (Gazzetta)
Rasmus è impegnato con la Nazionale e tornerà in città martedì prossimo e mercoledì dovrebbe effettuare il suo primo allenamento a Castel Volturno.
Hojlund è finalmente un nuovo giocatore del Napoli, si attende solo l’annuncio ufficiale della società dopo che ieri il calciatore ha svolto le visite mediche e ricevuto il primo bagno di affetto dei tifosi azzurri. Sbrigate le formalità però il danese tornerà in patria dove lo attende la nazionale e la Gazzetta dello Sport svela quando ornerà a disposizione di Conte.
“Il tweet presidenziale di benvenuto è atteso per oggi, poi Hojlund lascerà Napoli permettersi a disposizione della sua Danimarca. Rasmus tornerà in città martedì prossimo e mercoledì dovrebbe effettuare il suo primo allenamento a Castel Volturno.
Difficile pensare che possa stravolgere le nuove gerarchie sin da subito, ma intanto Conte comincerà a lavorare per sfruttare le sue caratteristiche da centravanti di movimento”.