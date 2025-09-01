Difficile pensare che Hojlund possa stravolgere le nuove gerarchie sin da subito (Gazzetta)

Il Como raccontato dagli Hartono: hanno i soldi del Psg ma hanno scelto un business basato sulla filosofia asiatica

di Alfonso Ricciardelli, Cfa, Caia - Una parola d'ordine è: non forzare. Fabregas è rimasto perché il Como è una società con piani sportivi di lungo termine mentre l'Inter un club con obiettivi finanziari di breve termine (è un fondo)