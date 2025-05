Frattesi oggetto del desiderio del Napoli a prescindere dalla permanenza di Conte (Tuttosport)

Gli azzurri seguono Ferguson del Bologna, ma Frattesi è un giocatore che piace, in particolare a Conte. Raspadori potrebbe essere la chiave per abbassare il prezzo

Secondo quanto riporta Tuttosport, il Napoli non ha smesso di pensare a Davide Frattesi. La valutazione dell’Inter è di almeno 40 milioni, il club di De Laurentiis potrebbe provare ad abbassare il prezzo inserendo nella trattativa Raspadori, valutato tra i 25 e i 30 milioni.

“Davide Frattesi, come raccontato da mesi e ribadito anche nell’articolo nella pagina precedente, potrebbe lasciare l’Inter e il Napoli, se rimarrà Antonio Conte, resta una forte pretendente“, scrive il quotidiano.

Frattesi anche a prescindere da Conte

“Il Napoli, invece, avendo la necessità di allungare la rosa in vista della Champions, cerca un altro incursore di centrocampo da aggiungere a McTominay, considerando anche la posizione incerta di Anguissa. Gli azzurri seguono Ferguson del Bologna e altri elementi in Europa, ma Frattesi è un giocatore che piace, in particolare a Conte. Come scritto, dunque, molto passerà dalla permanenza o meno dell’allenatore salentino, però non è da escludere che il Napoli possa muoversi su Frattesi a prescindere“.

Raspadori la chiave per abbassare il prezzo dell’Inter

“L’Inter, in virtù anche dei recenti gol pesantissimi del giocatore in Champions, manterrà ferma la sua valutazione di

almeno 40 milioni (a gennaio chiese 60 milioni al Napoli, ndr), però potrebbe anche essere disposta a uno sconto con l’inserimento nell’operazione di un giocatore che è già stato vicino ai colori nerazzurri due volte nella sua vita.

Parliamo di Giacomo Raspadori, nelle ultime settimane eroe della corsa scudetto del Napoli, per diversi mesi però una seconda scelta. Il Napoli valuta non meno di 25-30 milioni”.