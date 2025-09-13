Fiorentina-Napoli 0-3, Beukema realizza il tris al Franchi (LIVE)

Il Napoli ritorna in campo dopo la sosta per le nazionali e lo fa al Franchi contro la Fiorentina, match valido per la terza giornata di Serie A. Conte può finalmente disporre di quasi tutta la rosa al completo e sorprende con Beukema titolare al centro della difesa con Buongiorno e Hojlund prima punta davanti al posto di Lucca. Ci sono anche un altri due cambi e uno è per necessità, in porta Milinkovic prende il posto di Meret con un affaticamento muscolare e neanche in panchina. Mentre Spinazzola si conquista la fascia sinistra al posto di Olivera. Gli azzurri vogliono continuare l’inizio sprint ma troveranno una Fiorentina agguerrita a caccia della prima vittoria in campionato sotto la guida di Pioli.

50′ Beukema firma il tris! Sugli sviluppi del corner precedente si fa trovare nell’area piccola con grande voglia e Anguissa lo vede e lo serve

49′ Occasione per Politano che calcia dopo aver ubriacato due difensori e De Gea manda in angolo

46′ Nessun cambio per gli azzurri mentre Pioli inserisce Piccoli per un esausto Dzeko

Inizia il secondo tempo

48′ Fine primo tempo. 0-2 recita il punteggio con i timbri di De Bruyne e Hojlund

47′ L’intensità della viola è salita e le occasioni aumentano, c’è bisogno di rientrare sui binari giusti all’uscita del tunnel nella seconda frazione

45′ Tre minuti di recupero al Franchi

43′ Conte non è contento dalla panchina di questi ultimi cali d’attenzione dei suoi, non vuole episodio per riportare in gara i padroni di casa

40′ Tentativo di Kean da fuori e palla lontana di poco dai pali di Milinkovic, attenzione…

35′ Napoli che gestisce il pallone senza fretta dato il doppio vantaggio

31′ Di Lorenzo salva gli azzurri! Intervento in spaccata sul cross basso di Dodò per Kean in area, l’attaccante italiano avrebbe potuto insaccare facile

29′ Fin ora grande esordio di Hojlund davanti, mantiene sempre alta la tensione dei difensori viola oltre il gol

24′ Miracolo di De Gea su De Bruyne! Parata miracolosa sul belga che aveva calciato a colpo sicuro dopo il servizio e il prezioso lavoro di Hojlund

18′ Prima occasione per la Viola, batti e ribatti in area poi il tiro di Mandragora a chiudere e deviato in angolo

14′ Hojlund timbra subito all’esordio con la maglia azzurra! Palla filtrante d’esterno di Spinazzola per Hojlund che fa un movimento da attaccante puro e poi davanti a De Gea non sbaglia

10′ A terra Milinkovic per qualche minuto per una botta alla testa presa da Mandragora

7′ Rigore perfetto di De Bruyne, imparabile che spiazza De Gea sua vecchia conoscenza nei derby di Manchester

5′ Rigore confermato dal Var dopo un lungo check

4′ Var check in corso

3′ Salvataggio sulla linea di Gosens sul tentativo ravvicinato di Hojlund, poi l’azione prosegue e Comuzzo falcia Anguissa

1′ Inizia il match!

Formazioni ufficiali di Fiorentina e Napoli

La formazione della Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Sohm, Mandragora, Fagioli, Gosens; Dzeko, Kean all.Pioli

La formazione del Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, McTominay all.Conte