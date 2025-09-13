Fiorentina-Napoli, formazioni ufficiali: Conte schiera Milinkovic, Hojlund, Spinazzola

Yamal, Flick attacca: «È andato in nazionale dolorante, questo non è prendersi cura dei giocatori»

L'allenatore ha confermato in conferenza stampa l’assenza di Lamine per un problema al pube: «Non si è allenato tra una partita e l’altra con la nazionale e ha giocato 73 e 79 minuti con dei dolori». Poi la stoccata a De la Fuente: «La Spagna ha i migliori giocatori al mondo, ma tutelarli non significa agire così».