Fiorentina-Napoli, formazioni ufficiali: Conte schiera Milinkovic, Hojlund, Spinazzola

Al centro della difesa Buongiorno e Beukema. La Fiorentina con Dzeko al fianco di Kean. Il Napoli: Meret in panchina per affaticamento muscolare

Hojlund Fiorentina-Napoli

Screenshot da Instagram Ssc Napoli.

Ecco le scelte degli allenatori per Fiorentina-Napoli

Formazione del Napoli:

Milinkovic-Savic
Di Lorenzo
Beukema
Buongiorno
Spinazzola
Lobotka
Politano
Anguissa
De Bruyne
McTominay
Hojlund
All. Conte

Il Napoli fa saper che Meret è in panchina per affaticamento muscolare.

Formazione della Fiorentina di Pioli:

De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Mandragora, Gosens; Dzeko, Kean. All. Pioli

 

