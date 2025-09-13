Fiorentina-Napoli, formazioni ufficiali: Conte schiera Milinkovic, Hojlund, Spinazzola
Al centro della difesa Buongiorno e Beukema. La Fiorentina con Dzeko al fianco di Kean. Il Napoli: Meret in panchina per affaticamento muscolare
Ecco le scelte degli allenatori per Fiorentina-Napoli
Formazione del Napoli:
Milinkovic-Savic
Di Lorenzo
Beukema
Buongiorno
Spinazzola
Lobotka
Politano
Anguissa
De Bruyne
McTominay
Hojlund
All. Conte
Il Napoli fa saper che Meret è in panchina per affaticamento muscolare.
Formazione della Fiorentina di Pioli:
De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Mandragora, Gosens; Dzeko, Kean. All. Pioli