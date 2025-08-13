Elmas al Napoli? In Germania non vedono l’ora. La Bild: è stato un grande flop, il Lipsia non sa come sbarazzarsene

Del ritorno di fiamma tra il Napoli e Eljif Elmas ne parlano anche in Germania, sottolineando che il macedone è stato per il Lipsia un grande flop: 17 presenze, zero gol e un assist in un anno e mezzo (lo scorso gennaio ha giocato al Torino in prestito).

Elmas al Lipsia è stato un grande equivoco di mercato

La Bild scrive:

In Sassonia non troverà fortuna nemmeno al terzo tentativo. Ecco perché ora vorrebbe un ritorno al vecchio amore? Eljif Elmas è considerato da mesi un grande equivoco di mercato e dovrebbe lasciare Lipsia principalmente a causa del suo stipendio (6 milioni di euro). Secondo le nostre fonti, il Napoli ha chiesto informazioni alla dirigenza del Lipsia perché vorrebbero riprenderlo. Nel 2019 Elmas è arrivato a Napoli, ha giocato lì per cinque anni, ha segnato 19 gol in 189 partite e ha ottenuto grandi successi: scudetto, vincitore della Coppa Italia, amato dai tifosi. Nell’inverno del 2024, il Lipsia lo ha poi acquistato per 24 milioni di euro. Ma il Napoli lo vorrebbe in prestito, il Lipsia no; ha rifiutato la stessa richiesta anche da parte del Torino. Il club della Bundesliga preferirebbe vendere il centrocampista, che ha un contratto fino al 2028, in modo da non protrarre lo stesso problema anche l’anno prossimo. È possibile che il Napoli possa riprovarci nei prossimi giorni.

Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Il Napoli, per il momento, ha due posti liberi. Uno sarà di Gutierrez, l’altro lo sta virtualmente prenotando Elif Elmas, 25 anni, un ex che è tornato improvvisamente d’attualità per caratteristiche e temperamento: è un jolly che può agire da esterno a sinistra, può fare la mezzala e anche giocare sulla trequarti. E soprattutto ha ritmo, intensità e la dote di saper abbinare la doppia fase: è il profilo che per caratteristiche potrà – potrebbe – rappresentare per la squadra ciò che avrebbe dovuto essere Ndoye. Il Napoli vorrebbe prenderlo in prestito ma il Lipsia, che a dicembre 2023 lo ha acquistato proprio dagli azzurri per quasi 24 milioni, vuole cederlo a titolo definitivo: 13-14 milioni l’ultima richiesta spedita al Torino, l’altra società che lo ha trattato finora. Per la cronaca: Elmas tornerebbe molto, molto volentieri a Napoli. E lo avrebbe fatto anche a gennaio: all’epoca, però, non c’erano caselle per tesserare un extracomunitario.