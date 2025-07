Ecclestone: «Horner è stato un idiota nello scandalo per molestie sessuali e in Red Bull l’ha fatta franca molte volte»

L’ex boss della Formula 1 Bernie Ecclestone ha parlato del licenziamento di Christian Horner dalla Red Bull e dello scandalo che lo ha visto protagonista sulle accuse di molestie sessuali.

Ecclestone: «Horner in Red Bull l’ha fatta franca molte volte»

Le dichiarazioni di Ecclestone riportate dal Telegraph:

«L’attività in cui è stato coinvolto 18 mesi fa… beh, è stato un idiota. Un 50enne che pensava di avere 20 anni, pensava di essere un ragazzino. Spesso mi chiedo, quando queste situazioni accadono, perché se la ragazza è così arrabbiata per le avances di qualcuno, non si limita a dire: “Ehi, smettila”».

Sul licenziamento ha invece commentato:

«Ci sono persone lì che pensavano che si stesse comportando come se non fosse il Red Bull Ring, ma il Christian Horner Ring. L’ha fatta franca per tante cose. E per molto tempo hanno chiuso gli occhi. Ma quando smetti di fare bene, le persone poi iniziano ad indagare. E’ stato tutto un po’ un pasticcio. Christian era l’amministratore delegato; se sei l’ad di un’azienda, ne sei responsabile. E quindi vuoi fare tutto ciò che credi sia giusto; nel momento in cui non può essere più in quella posizione per fare ciò che pensa dovrebbe essere fatto, allora per lui non è più una passeggiata. Non puoi gestire qualcosa a metà. So che gli è stato suggerito che dovrebbe essere un team manager e lasciare il lato commerciale a qualcun altro. Ma la sua idea era: “io sono l’amministratore delegato”. Quando il vero capo della Red Bull era ancora vivo (Dietrich Mateschitz), se ne sarebbe accorto che c’erano problemi e avrebbe pensato a cosa poter correggere».

Valutando il lavoro di Horner in questi anni, Ecclestone ha dichiarato:

«Per l’amor di Dio, chi altro ha fatto quello che ha fatto lui in Formula Uno? Ci sono pochissimi dirigenti che possono fare tutto».