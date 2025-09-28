Conte: «I cambi di De Bruyne e McTominay? Penso che siano stati giusti. I cambi si fanno per cercare di fare qualcosa di buono»

A Dazn: «La squadra mi è piaciuta, abbiamo pressato il Milan altro e creato delle possibilità di gol. Poi c'è da migliorare perché ultimamente abbiamo concesso qualche gol di troppo»

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sfida contro il Milan

Le parole di Conte

Una settimana non fortunata, ma cosa è mancato oggi?

«All’approccio nulla, dispiace aver concesso subito il gol. A livello di squadra potevamo fare meglio. Diciamo che all’inizio partite a San Siro subito sotto dopo 4 minuti non era semplice. Nel primo tempo la partita l’abbiamo giocata. La squadra mi è piaciuta, abbiamo pressato il Milan altro e creato delle possibilità di gol. Poi c’è da migliorare perché ultimamente abbiamo concesso qualche gol di troppo. La parte difensiva è sempre stata la nostra forza e dovremmo essere bravi. Però venire qui a San Siro a giocare con questo carattere on è facile. Dobbiamo avere delle buone sensazioni a livello di squadra ma sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare dove si deve lavorare».

Il Napoli è mancato nel secondo gol perché c’era la difesa schierata. C’è qualcosa che vi sta portando ad essere più fragili?

«Questa è la prima sconfitta su 5 partite, arrivata a San Siro contro il Milan. Il Milan ha della qualità importante in mezzo al campo, ci sta che ti fanno due gol. Però noi sappiamo benissimo che bisogna fare meglio come squadra. Ci vuole più attenzione e concentrazione, perché poi sul 2-0 era dura. Abbiamo riaggredito alto e anche creato delle situazioni, ma alla fine devi anche fare gol».

Sei stato obbligato a mettere in campo giocatori che non avevano mai giocato. Marianucci ha giocato perché non è nella lista Champions?

«Marianucci è un calciatore che è stato comprato dal Napoli, fa parte della rosa e mercoledì non avrebbe potuto giocare. Si sta allenando bene e si è guadagnato questa possibilità di giocare, ha grandi potenzialità, ha dimostrato che può stare nella nostra rosa. Oggi ha meritato la chance, mercoledì speriamo che non accada nulla perché non abbiamo altri centrali. Quando si gioca ogni tre giorni e hai un periodo che colpisce la difesa non è facile, ma la situazione nostra cambierà con la crescita dei ragazzi che sono arrivati. Purtroppo molti di loro dovranno crescere in campo nelle partite ufficiali. Sono molto contento della prestazione di Luca che lo aiuterà a crescere».

I cambi di Bruyne e McTominay?

«I cambi. Ho cercato di mettere giocatori freschi per l’uno contro uno e ho cambiato l’attaccante con Lucca. Uno fa i cambi per cercare di fare qualcosa di buono e penso che siano stati cambi giusti»