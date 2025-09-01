Cheddira se ne va al Sassuolo, affare last minute

Nuova cessione last minute per il Napoli che riguarda Walid Cheddira. L’attaccante era stato a lungo inseguito dall’Udinese, ma alla fine la trattativa è saltata. Si è inserito quest’oggi, a poche ore dal gong finale, il Sassuolo. Fabio Grosso, infatti, ha chiesto alla società maggior peso offensivo per far fronte ad una situazione che vede i neroverdi come unica squadra a zero punti in classifica dopo due giornate. La trattativa è stata veloce e nel giro di qualche ora si è arrivati alla fumata bianca. A seguire quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio poco fa sul proprio account “X” e sul suo sito.

Cheddira al Sassuolo, affare last minute

“Il Sassuolo è pronto ad accogliere Walid Cheddira. È fatta per l’arrivo di Walid Cheddira al Sassuolo. I neroverdi hanno trovato l’accordo definitivo con il Napoli, detentore del cartellino del giocatore. Cheddira torna così in Italia dopo l’esperienza all’Espanyol della scorsa stagione, conclusasi con 23 presenze, 1 gol e 1 assist tra Liga e Coppa del Re”.

“Sassuolo, è fatta per Cheddira dal Napoli”.

Questo, invece, quanto aveva scritto qualche ora fa, sempre il noto collega sul proprio sito in merito alla trattativa lampo.

“Dopo che è saltata la trattativa con l’Udinese, Cheddira potrebbe comunque lasciare il Napoli in queste ultimissime ore di calciomercato. Il Sassuolo si è infatti interessato all’attaccante marocchino per rinforzare il proprio attacco”.