Il Barcellona ancora prigioniero del Camp Nou: può giocare la prima di Liga in uno stadio da 6mila spettatori

Il Barcellona non è riuscito a ottenere il via libera per lo Spotify Camp Nou per il match contro il Valencia; dunque, è possibile che giocherà allo stadio Johan Cruyff, che ha una capienza di seimila persone.

Il Barcellona potrebbe giocare la prima in casa di Liga in uno stadio di 6mila spettatori

Mundo Deportivo scrive:

Lo stadio Johan Cruyff riesce a raggiungere il risultato di ospitare la partita della quarta giornata di Liga del Barcellona contro il Valencia il 13 o 14 settembre dopo che lo stadio di Montjuic è stato escluso e non c’è ancora il via libera per riaprire lo Spotify Camp Nou. La Liga ha escluso la possibilità che questo match si sarebbe tenuto allo stadio Mestalla di Valencia, né al Montilivi di Girona. Lo stadio Johan Cruyff resta l’opzione più probabile. La Liga non ha remore anche se l’impianto ha una capacità di 6000 spettatori rispetto ai 55.000 di Montjuic. Una volta che il Barça presenterà la richiesta ufficiale, la Commissione della Liga darà il via libera. Devono prima verificare che lo stadio soddisfi le condizioni relative alla sicurezza, i tornelli d’accesso, l’area stampa e l’inserimento della tecnologia Var. Ma se il Barcellona farà la richiesta con largo anticipo, riusciranno ad installare il Var provvisoriamente.

Nuove nubi si addensano sul futuro del Camp Nou. Alla vigilia di un’ispezione cruciale per la sicurezza e la conformità normativa dell’impianto, in casa Barcellona regna più scetticismo che fiducia. Le verifiche, previste per oggi, rischiano di rallentare i progetti di rinnovamento e di inasprire il confronto con il Comune, come riporta La Razón.

Il Barcellona ha manifestato preoccupazione per l’ispezione programmata per questo martedì al Camp Nou. Secondo fonti vicine al club, non c’è ottimismo riguardo all’esito dell’ispezione. Ambienti vicini alla dirigenza sostengono che la società crede che il Comune stia imponendo una serie di ostacoli che rendono più difficile l’avanzamento del processo. Questa situazione genera incertezza sulle tempistiche e sulla fattibilità di alcuni progetti in corso nello stadio. El Chiringuito sottolinea che all’interno del club non trapela fiducia.