Baseball Usa, gli hacker violano la piattaforma di vendita dei biglietti

Le piattaforme di vendita dei biglietti della Mlb, la Major League di Baseball americane, sono state hackerate. Molti biglietti digitali non solo sono scomparsi, ma rivenuti su piattaforme popolari come SeatGeek e StubHub. Sotto accusa a Ballpark app, la piattaforma usata da tutte e 30 le squadre Mlb dove è stato possibile rubare password o decifrarle da altre fonti. Il caso è stato sollevato da Athletic

Utilizzate credenziali rubate

«La Ballpark app funziona correttamente e continua a gestire milioni di biglietti per i tifosi che assistono alle partite. Non ci sono prove di una violazione del sistema Mlb», ha chiarito la lega. «Sono stati segnalati diffusi data breach su altre piattaforme, e i malintenzionati hanno utilizzato credenziali rubate per tentare di accedere agli account dei nostri fan. Stiamo lavorando senza sosta per risolvere la situazione e proteggere i tifosi. Siamo dispiaciuti che alcuni abbiano dovuto affrontare problemi legati ai propri biglietti.»

La Major league di baseball non ha fornito spiegazioni

La Mlb non ha specificato il numero degli episodi registrati, ma le truffe sono iniziate attorno al Labor Day (1 settembre). La lega ha invitato i tifosi a cambiare le proprie password con combinazioni nuove e uniche, ma molti appassionati si sono trovati spaesati ai botteghini, spesso senza informazioni chiare da parte della MLB. Nancy Morrisroe, tifosa dei Boston Red Sox e abbonata dal 2007, ha raccontato la sua disavventura. Durante il Labor Day, un’amica le aveva inoltrato i biglietti per la partita contro i Pittsburgh Pirates: «Poche ore prima avevo controllato sull’app ed erano lì. Ma quando sono arrivata a Fenway Park, a soli 30 minuti da casa, erano spariti». Al botteghino ha trovato altre persone che dicevano di aver acquistato proprio quei posti su StubHub.

Dopo numerose telefonate, è riuscita ad avere comunque dei biglietti sostitutivi, ma la frustrazione resta: «Mi sento incredibilmente vulnerabile. Serve l’autenticazione a due fattori o qualche altra protezione» Secondo fonti vicine alla lega, i biglietti per squadre molto seguite come Mets e Red Sox, sono i più bersagliati, poiché hanno un valore più alto. Intanto, piattaforme come SeatGeek hanno preferito non commentare, limitandosi a dire che le indagini sono ancora in corso, mentre StubHub non ha risposto alle richieste.

Nel 2022 la App del baseball ha gestito 32,5 milioni di biglietti

La Mlb ha ribadito che la priorità è la sicurezza delle credenziali: «Chiediamo ai tifosi di reimpostare la password con una combinazione nuova e unica, e di controllare il proprio account Ballpark prima di recarsi allo stadio. È importante disconnettersi e ricollegarsi con le nuove credenziali»Nonostante ciò, Morrisroe ha segnalato che i problemi sull’app sono continuati anche dopo il cambio password, sollevando dubbi in vista dei playoff: «Con così tanti soldi in ballo, servono garanzie più solide» La Mlb in passato aveva esaltato il successo della Ballpark app: nel 2022, secondo i dati diffusi dalla stessa lega, il 99,5% dei tifosi aveva recuperato con successo i propri biglietti, un miglioramento rispetto all’85% del 2021, con ben 32 milioni di tagliandi gestiti tramite l’app.