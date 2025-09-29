Anche in Spagna non hanno capito i cambi di Conte: “Il Napoli da lì ha perso inerzia” (Marca)

Il Napoli ha perso 2-1 contro il Milan in trasferta; la squadra di Massimiliano Allegri si trova dunque a pari merito prima in classifica insieme agli azzurri di Antonio Conte e alla Roma. Anche in Spagna, come in Italia, si trovano in disaccordo col tecnico azzurro per i cambi adoperati nel secondo tempo. L’allenatore ha deciso, tra gli altri, di sostituire Kevin De Bruyne, che non ha apprezzato la scelta.

Il Napoli perde 2-1 contro il Milan, fatali i cambi di Conte

Gli spagnoli di Marca scrivono:

L’anno scorso, Antonio Conte è arrivato nel Napoli peggior campione in carica della storia della Serie A e, contro ogni previsione, lo ha reso campione. Un percorso simile a quello che Massimiliano Allegri vuole fare col Milan, che vincendo ieri sera si candida per conquistare lo scudetto. Dopo l’1-0 dei rossoneri, pian piano, la squadra di Conte stava chiudendo il nella propria area, ma Pavlovic è arrivato dalle retrovie, ha messo una palla in area per Fofana, che ha scaricato verso Pulisic, in gol.

Politano si è messo il Napoli sulle spalle: due passaggi per Di Lorenzo e Anguissa, che però nessuno dei due è riuscito a trasformare in rete. Poi al Napoli è stato assegnato un rigore per una trattenuta su Di Lorenzo, con la conseguente espulsione di Estupinian. Dagli undici metri, De Bruyne ha accorciato le distanze. Allegri ha ovviamente reagito subito all’espulsione con i cambi. Il Napoli ha continuato ad attaccare, ma Conte ha sorpreso tutti con un triplo cambio, mandando in panchina McTominay, De Bruyne e Hojlund. Il Napoli ha perso l’inerzia, mentre il Milan si affidava a Modric per respirare un po’. Tuttavia, Neres stava trovando il pareggio con un tiro che ha scheggiato il palo.