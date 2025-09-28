Conte sostituisce De Bruyne sul 2-1 e il belga sembra mandarlo a quel paese VIDEO
Al contrario della sfida contro il City il belga non apprezza la sostituzione del mister e si lamenta vistosamente
Si è tanto parlato della reazione di De Bruyne dopo la sostituzione forzata di Conte che lo ha fatto uscire al 20esimo della partita di esordio in Champions. L’ex City è stato esaltato per la professionalità con cui ha reagito alla sostituzione in una gara a cui teneva molto, Questa sera però la musica è stata diversa.
Al 70esimo della sfida contro il Milan, dopo che De Bruyne aveva messo a segno il rigore che avevan portato gli azzurri sul 2-1, Conte ha sostituito ancora una volta Kevin che questa volta non l’ha presa con fair play. A testimonianza le immagini televisive
🚨 Kevin De Bruyne, kenara geldikten sonra çok sinirlendi! pic.twitter.com/zcolmethTb
— Calcio Türkiye 🇹🇷🇮🇹 (@CalcioTurkey) September 28, 2025
Non azzardiamo una lettura del labiale ma appare abbastanza chiara la mimica e la scontentezza del calciatore prima di andarsi a sedere in panchina.