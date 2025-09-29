Allegri ha telecomandato i suoi, ma soprattutto ha azzeccato i cambi. Antonio li ha sbagliati (Repubblica)

Scrive Repubblica con Andrea Sereni:

Il Milan può sognare. Nella notte più bella degli ultimi mesi il Diavolo ha vissuto la sua personalissima Epifania, superando il Napoli campione d’Italia e imbattuto in campionato da sette mesi e cinque giorni. Lo ha fatto con una partita intensa, feroce, resistendo nel secondo tempo per mezz’ora in inferiorità numerica, con furbizia e intelligenza. Un successo che porta la firma di Allegri, che ha vinto la sua sfida con Conte. La loro è stata una partita nella partita, soprattutto nei minuti finali di intensità e agonismo estremo: Max ha telecomandato i suoi, ma soprattutto ha azzeccato i cambi. Antonio li ha sbagliati, togliendo nel momento migliore per gli azzurri in un colpo solo McTominay, Hojlund e De Bruyne per inserire i piccoletti Neres e Elmas, oltre a Lucca. De Bruyne, che neanche a Manchester aveva fiatato dopo essere stato richiamato in panchina prematuramente, ieri non ha trattenuto il fastidio. E Conte non ha gradito.

L’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la vittoria contro il Napoli

«Sono contento perché era un test importante per noi ed era difficile contro il Napoli. Abbiamo disputato un buon primo tempo, nel secondo ci siamo allenati bene nella fase difensiva. I ragazzi sono stati molto bravi, ma è solo l’inizio».

Allegri quanto orgoglio questo Milan?

«Momentaneamente, ma bisogna continuare a lavorare. Se fosse finita in pareggio non sarebbe successo niente visto cosa è successo in campo. Partite di sofferenza come queste ce ne saranno altre, ma se si gioca così è facile portarle a casa. Poi abbiamo anche Leao che sta crescendo bene»

Con questo modo di giocare vi state trovando bene, dove nasce?

«Sinceramente dalla prima partita contro l’Arsenal o il Liverpool giocavamo così, poi dipende dalle caratteristiche dei trequartisti. Ma abbiamo sempre lavorato così, poi cambiamo in allenamento»

Coe si sposa Leao con questo Milan?

«Davanti abbiamo ne abbiamo 5 per 2/3 posti, l’importante è che tuti migliorino compreso Leao che oggi ho dovuto mettere dentro, ma non è al massimo. L’importante è che chi va in campo corra molto perché al 60esimo comincia un’altra partita»

Come ha reso allegriano Modric in così poco tempo?

«Luca è talmente intelligente e poi in Italia davanti alla difesa si gestisce meglio».

Si aspettava di arrivare a questo punto dopo la sfida con la Cremonese?

«Il calcio è strano perché contro la Cremonese abbiamo subito gol sugli unici due cross, però la prestazione l’avevamo fatta»