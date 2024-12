Il Napoli, a -27 dalla vetta, è il peggior campione d’Italia nell’era dei tre punti (Gazzetta)

Nella stagione scorsa il Milan aveva chiuso la stagione a -20. Nel 1961-62 la Juve finì a 24 punti dal Milan, il Bologna 1964-65 a -20 dall’Inter

La stagione del Napoli si sta rivelandro disastrosa. Ad oggi la squadra partenopea sta vivendo un periodo di crisi che ha portato ad un nuovo cambio tecnico: ieri l’esonero di Mazzarri a favore dell’ingresso in panchina di Calzona, ct anche della Slovacchia.

Il Napoli è la squadra che peggio sta difendendo lo scudetto

La Gazzetta dello Sport scrive:

Il Napoli è a -27 dalla vetta, finora peggior campione d’Italia nell’anno post-scudetto nell’era dei 3 punti. Nella stagione scorsa il Milan aveva chiuso a -20. Nel 1961-62 la Juve finì a 24 punti dal Milan, il Bologna 1964-65 a -20 dall’Inter, il Milan 1996-97 a -22 dalla Juve.

Per molto meno, in un altrove, si ricorrerebbe all’impeachment, istituto che nel calcio non viene riconosciuto, soprattutto se il CdA è un affare di famiglia. Ma basterebbe mettere assieme i cocci di questi “tragici” otto mesi per rendersi conto che sta scadendo un tempo, che quell’uomo solo al comando non è più lo stesso – neanche la sua più pallida ed insospettabile controfigura – del De Laurentiis che in venti anni ha tinteggiato un’era con le sue visioni, mentre ora è rimasto il folclore. Convinto d’essere in possesso di poteri magici da poterlo trasformare in uno e trino, l’Adl post-scudetto ha frantumato non esclusivamente quel Progetto ch’è esistito e gli è appartenuto ma anche se stesso, le sue intuizioni, un vissuto che è scandito dai successi e da una opulenza economica dei bilanci che però diventa marginale.

