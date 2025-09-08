A Barcellona i tifosi crocifiggono Laporta per Messi: «Dopo il Psg dovevi riportarlo al Barça»

La notte indimenticabile di Messi al Monumental varca l’oceano e provoca malumori a Barcellona dove la “despedida” l’addio la si sarebbe gradita al Nou Camp con la maglia azulgrana sulle spalle.

Il quotidiano argentino Bolavip scrive:

Lionel Messi ha vissuto una notte indimenticabile al Monumental, nella sfida contro il Cile per le qualificazioni al Mondiale 2026. Tutto lascia pensare che sia stata la sua ultima partita ufficiale in Argentina con la maglia della Selección, e l’omaggio ricevuto dal pubblico ha avuto il sapore di un addio. Il fuoriclasse rosarino, ormai 38enne, difficilmente potrà tornare a giocare davanti ai suoi tifosi in patria. Con il Mondiale 2030 che sarà organizzato in parte in Argentina, non sono previsti altri incontri di qualificazione in casa. Per questo motivo, l’atmosfera vissuta a Buenos Aires ha assunto un valore speciale, quasi definitivo.

Malumore in Catalogna per il mancato ritorno di Messi

Se in Argentina la serata è stata di festa, a Barcellona non sono mancate le critiche. La stampa catalana ha puntato il dito contro il presidente Joan Laporta, accusato di non essere riuscito a riportare la Pulga al Camp Nou dopo l’esperienza al Paris Saint-Germain. Il giornalista Marçal Lorent, in un articolo su Mundo Deportivo, ha scritto parole molto dure: «Leo sta ricevendo un addio con tutti gli onori nel suo paese, qualcosa che i culés non potranno mai vivere finché Laporta resterà presidente. Il giocatore è ancora ferito per la sua uscita traumatica dal Barça e si sente ingannato da una seconda promessa infranta, quella del ritorno dopo la fine del contratto con il Psg». Il malumore dei tifosi blaugrana nasce dal fatto che Messi, nonostante la sua età, continua a giocare ad altissimi livelli. Avrebbe potuto indossare nuovamente la maglia del Barça almeno per una stagione, permettendo così al club e ai tifosi di tributargli la despedida che meritava.

Messi resta legato all’Inter Miami, con cui ha un contratto fino a dicembre 2025. L’argentino ha già comunicato che sarà regolarmente presente alla pre-stagione del club a gennaio 2026. Segnale che lascia intendere come la sua avventura in MLS proseguirà almeno fino al Mondiale. Dopo l’emozione del Monumental, la Pulga non sarà convocata per la trasferta in Ecuador del 9 settembre: l’obiettivo è preservarlo in vista del finale di stagione con l’Inter Miami, che il 13 settembre affronterà i Charlotte in una sfida cruciale per la corsa ai playoff..