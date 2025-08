Vlahovic pubblica una foto col numero 9 romano e i rabdomanti di Instagram non hanno dubbi: è polemica

Appena ieri Damien Comolli aveva parlato del possibile addio di Dusan Vlahovic. Nonostante il contratto in scadenza nel 2026 e un rinnovo che non arriva, al momento non sembrano esserci offerte concrete per il serbo. L’ex Fiorentina, intanto, continua a far parlare di sé. Pubblica su Instagram una sua foto con la maglia della Juventus e in basso mette nove in numeri romani. I rabdomanti dei social non hanno dubbi: è polemica con Cobolli e una frecciata a Jonathan David: il nove sono io. Ecco cosa riportato stamattina da Sportmediaset.

Vlahovic manda frecciatine a Comolli e alla Juve

“Non solo Lookman e Jashari, un’altra telenovela di questa sessione di calciomercato riguarda Dusan Vlahovic e il suo futuro. L’attaccante serbo, come ribadito anche da Comolli (“Davanti a buona opportunità può partire”), non fa più parte dei piani di Tudor ed è sul mercato, ma a parte quelle dall’Arabia (rifiutate dal giocatore) in casa Juventus non sono arrivate offerte ufficiali e questo stallo sta bloccando anche il mercato in entrata dei bianconeri”.