Comolli: «Vlahovic andrà via se arriva un’offerta adeguata. Stiamo lavorando per riportare la Juve al successo»

Damien Comolli ha lasciato alcune dichiarazioni alla stampa presente, a margine di una riunione di pianificazione tenuta al Jhotel con il responsabile della Comunicazione del club Riccardo Coli. Il dirigente della Juve ha parlato di tutto, specialmente di mercato. A seguire quanto evidenziato da Gazzetta.it.

Le parole di Comolli sul mercato della Juve

«Lavoriamo per riportare la Juve al successo. Weah? La proposta del Marsiglia non è adeguata, ho parlato con il giocatore invitandolo a prendere in considerazione anche altre offerte. Douglas Luiz è stato riaccolto in rosa perché ha chiesto scusa e si è assunto le proprie responsabilità per il comportamento».

«Vlahovic? Può andare via se arriva un’offerta adeguata, ma al momento non è arrivata. Per quanto riguarda Kolo Muani i rapporti col Psg sono ottimi, il ragazzo spinge per tornare alla Juve ma bisogna ancora trovare l’accordo. Sancho può diventare un obiettivo se parte un esterno, al momento ne abbiamo due tra i più forti al mondo (Conceiçao e Yilidz, ndr) oltre a Nico Gonzalez che è un grandissimo giocatore».

«Nuovo direttore sportivo? Stiamo costruendo una struttura forte che possa operare bene in futuro, il direttore sportivo non arriverà entro l’estate ma è più probabile tra settembre e ottobre. L’obiettivo stagionale? Stiamo lavorando per riportate la Juve successo, non possiamo controllare il tempo ma impegnarci al massimo nelle performance».