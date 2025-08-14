Tra le gatte da pelare di Gattuso ora c’è anche il caso Donnarumma, l’unico fuoriclasse italiano (Libero)

A due settimane dalle sue prime convocazioni, il ct della Nazionale italiana Rino Gattuso dovrà fronteggiare delle grane ostiche riguardo ad alcuni calciatori. Tra questi, la questione di Gigio Donnarumma messo sul mercato dal Psg, il futuro incerto di Federico Chiesa, e Mateo Retegui che si è trasferito nel campionato arabo.

Gattuso sommerso di problemi in Nazionale: ora c’è anche il caso Donnarumma

Claudio Savelli su Libero scrive:

Chissà se Ringhio Gattuso ha toccato ferro o qualsiasi altro oggetto prezioso nel leggere le parole, «Conquisterà il Mondiale», del suo predecessore Luciano Spalletti. Non avrebbe potuto dire altro, questo è ovvio, ma bisognerebbe evitare di confondere una speranza con una certezza. Meglio raccontare che la missione di Gattuso è complicatissima non solo perché parte con l’handicap della sconfitta in Norvegia, ma anche perché la narrazione che lo circonda è contraria rispetto alla realtà dei fatti. Gattuso entra a ciclo in corso, sa quanto è complicato ma il biennio che porta al Mondiale è molto più complesso di quello che conduce all’Europeo. Questa è la prima grana, ma ce ne sono tante altre. Prima di tutto Ringhio è subentrato a campionati finiti, a inizio estate, quindi non ha materiale da visionare se non le irrilevanti partite al Mondiale per Club che impiegavano italiani di Inter, Juventus e Psg totalmente bolliti dalla stagione. Ed è proprio il Psg ad aver fatto scoppiare il caso-Donnarumma. L’unico fuoriclasse dell’Italia, nonché capitano, si ritrova espulso dal proprio club a dieci giorni dall’inizio della stagione e con due sole settimane per trovare una soluzione.

Gattuso è arrivato nel momento in cui Retegui è volato in Arabia Saudita, dimettendosi dal calcio di massimo livello e lasciando una falla dietro a Kean. Lo sbarco di Lucca in una grande quale è il Napoli tampona il problema, ma non basterà. È nella composizione del reparto d’attacco che si valuterà il coraggio del ct: si può forzare la convocazione di Pio Esposito basandosi solo su queste amichevoli dell’Inter? Non solo si può ma… si deve. Vale anche per Leoni che sta per trasferirsi a Liverpool. Sembra una grana anche questa, il miglior prospetto italiano che a soli 18 anni abbandona la serie A per fare la riserva in Premier. C’è anche che l’Italia sembra dover tornare alla difesa a quattro, ma servono ali offensive che non si vedono all’orizzonte. Assolutamente vietato rimanere ancora ad aspettare Chiesa che era stato invitato dallo stesso Gattuso a trovarsi una nuova sistemazione e invece è ancora a Liverpool a guadagnare il corposo ingaggio. Il ct dovrà azzardare qualcosa basandosi solo sul fiuto.