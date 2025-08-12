Donnarumma: «Purtroppo qualcuno ha deciso che non potrò più stare nel Psg»

Dopo le parole di Luis Enrique arrivano direttamente quelle di Gianluigi Donnarumma sul caso che tanto sta facendo discutere negli ultimi giorni. Il portiere della Nazionale ha scritto la sua versione dei fatti con un lungo post sul proprio profilo Instagram che di seguito vi riportiamo.

Donnarumma dà l’addio polemico al Psg

“Speciali tifosi del Paris, dal primo giorno che sono arrivatoho dato tutto me stesso, dentro e fuori dal campo, per guadagnarmi il posto e difendere con orgoglio la porta del Paris Saint-Germain. Purtroppo, qualcuno ha deciso che non potrò più far parte di questo gruppoe contribuire ai successi di questa squadra. È una decisione che mi lascia deluso e amareggiato”.

“Spero di avere ancora l’opportunità di guardare negli occhi i tifosi del Parc des Princes e salutarvi come meritate. Se ciò non dovesse accadere, voglio che sappiate che il vostro sostegno e il vostro affetto hanno significato il mondo per me e non li dimenticherò mai. Porterò sempre nel cuore il ricordo delle emozioni vissute, delle notti magiche e di voi, che mi avete fatto sentire a casa. Ai miei compagni – la mia seconda famiglia – grazie per ogni battaglia, ogni sorriso e ogni momento condiviso. Sarete sempre miei fratelli. Giocare per questo club e vivere questa vittà è stato per me un onore immenso. Grazie, Parigi”.

