Champions, sorteggio Napoli: poteva andare decisamente peggio. De Bruyne ritrova il City

Oggi pomeriggio, a Montecarlo, è stato effettuato il sorteggio della Champions League 2025/26. Il Napoli e le altre italiane qualificate hanno conosciuto le otto avversarie da affrontare nella fase campionato (le date sono già note, il calendario verrà ufficializzato sabato). Il club azzurro era inserito in terza fascia, l’Inter in prima mentre Atalanta e Juventus stazionavano in seconda (le italiane non possono incrociarsi a questo punto della manifestazione).

Champions League, il sorteggio del Napoli

Il Napoli affronterà Chelsea (casa), Manchester City (trasferta), Benfica (trasferta), Eintracht (casa), Sporting Lisbona (casa), Psv (trasferta), Qarabag (casa), Copenaghen (trasferta). Un sorteggio abbastanza positivo, considerando che i Blues e i Citizens non sono certo le più forti delle squadre inserite in prima fascia e lo stesso discorso vale per le successive categorie.

LE DATE E L’ORDINE DELLE PARTITE SI CONOSCERANNO SABATO

Il sorteggio delle altre italiane

Atalanta: Chelsea, Psg, Club Bruges, Eintracht Francoforte, Slavia Praga, Marsiglia, Bilbao e Union St. Gilloise.

Inter: Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, Aiajx, Slavia Praga, Almaty e Union St. Gilloise.

Juventus: Real Madrid, Borussia Dortmund, Benfica, Villarreal, Sporting Lisbona, Bodo Glimt, Pafos e Monaco.

Champions League, le date della fase campionato

1a giornata: 16/18 settembre 2025

2a giornata: 30 settembre/1 ottobre 2025

3a giornata: 21/22 ottobre 2025

4a giornata: 4/5 novembre 2025

5a giornata: 25/26 novembre 2025

6a giornata: 9/10 dicembre 2025

7a giornata: 20/21 gennaio 2026

8a giornata: 28 gennaio 2026

Champions League, le 4 fasce

Prima fascia – Psg, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcellona;

Seconda fascia – Arsenal, Bayer Leverksen, Atlético Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Francoforte, Bruges;

Terza fascia – Tottenham Hotspur, Psv Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Praga, Bodo/Glimt, Olympique Marsiglia;

Quarta fascia – Fc Copenaghen, Monaco, Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Qarabag, Athletic, Newcastle United, Pafos, Kairat Almaty;