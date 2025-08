Simeone ha detto sì al Torino, operazione da circa 8 milioni anche se il Napoli chiede di più (Romano)

Giovanni Simeone è in uscita dal Napoli e vorrebbe approdare al Torino, dove ha già avuto contatti col tecnico Marco Baroni. Dopo l’acquisto di Lorenzo Lucca, infatti, gli azzurri hanno trovato il nuovo vice di Romelu Lukaku e, dunque, per l’argentino figlio d’arte non c’è più spazio.

Simeone ha detto sì al Torino, operazione da circa 8 milioni

Come dichiarato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano su Youtube, le due squadre stanno trattando affinché si concretizzi al più presto l’operazione:

«Il Torino è molto più avanti del Pisa per Simeone, lui avrebbe preferito l’estero piuttosto che il Pisa. L’accordo tra Torino e Simeone c’è, fattore importante è Marco Baroni: il tecnico ha grandi capacità comunicative con i giocatori. Quando ha parlato con Simeone è stato subito molto chiaro: lo vuole quanto prima, gli ha ribadito quanto sia importante per lui averlo. Ora Napoli e Torino trattano, ma il Cholito ha detto sì, vuole lavorare con Baroni. Siamo sugli 8 milioni circa per l’operazione, anche se il Napoli vuole di più».

Secondo Tuttomercatoweb, dopo aver definito l’arrivo di Miretti: gli azzurri daranno il via libera alla cessione di Antonio Vergara, attualmente sesto centrocampista nelle rotazioni e considerato incedibile fino a nuovo innesto. Parallelamente, il Napoli continua a lavorare alla cessione di Giovanni Simeone. Il Cholito ha già dato il proprio assenso al trasferimento al Torino, dove ritroverebbe Baroni e l’ex compagno Ngonge. In settimana è attesa una nuova fase dei contatti per definire la proposta economica che accontenti entrambe le società.