Il Napoli attende Miretti per sbloccare la cessione di Vergara. In uscita anche Simeone e Cajuste (Tmw)

Periodo caldo sul fronte mercato per il Napoli, con movimenti previsti sia in entrata che in uscita. Come riportato da Pierpaolo Matrone su Tuttomercatoweb, la priorità in queste ore è l’arrivo di Fabio Miretti dalla Juventus, nome in cima alla lista per rinforzare il centrocampo voluto da Antonio Conte. Il suo arrivo potrebbe sbloccare la partenza di Antonio Vergara. Intanto si muovono altre possibili uscite, che coinvolgono Simeone e Cajuste.

Le cessioni del Napoli: Vergara

Secondo Tuttomercatoweb, dopo aver definito l’arrivo di Miretti: «gli azzurri daranno il via libera alla cessione di Antonio Vergara, attualmente sesto centrocampista nelle rotazioni e considerato incedibile fino a nuovo innesto».

Giovanni Simeone:

«Parallelamente, il Napoli continua a lavorare alla cessione di Giovanni Simeone. Il Cholito ha già dato il proprio assenso al trasferimento al Torino, dove ritroverebbe Baroni e l’ex compagno Ngonge. In settimana è attesa una nuova fase dei contatti per definire la proposta economica che accontenti entrambe le società».

Jens Cajuste:

Infine su Cajuste: «Il centrocampista svedese è sempre più vicino al ritorno in Inghilterra. Napoli e Ipswich Town hanno raggiunto un’intesa per un’operazione da meno di 10 milioni di euro, tra prestito e obbligo di riscatto in caso di promozione in Premier League. Resta aperta anche la pista Besiktas e, soprattutto, quella araba: il Neom ha rilanciato con una nuova offerta e la decisione finale spetterà ora al giocatore, che potrebbe sciogliere le riserve già nelle prossime ore».