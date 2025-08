Miretti, il Napoli vuole pagarlo 10 e la Juventus chiede 20 (Gazzetta)

Il Napoli accelera i tempi per completare la costruzione della squadra. L’obiettivo è offrire a Conte un gruppo già definito il prima possibile. Sul lato sinistro del campo, però, restano ancora da colmare tre vuoti: serve un terzino, Gutiérrez è il candidato principale, un centrocampista centrale come possibile rinforzo (Miretti su tutti) e un’ala offensiva.

Leggi anche: La Juventus chiede 15-18 milioni per Miretti, il Napoli è fermo a 10-11 milioni più bonus (Tuttosport)

Miretti spinge per il Napoli: atteso l’accordo con la Juve (Gazzetta)

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport:

Manna continua a trattare con la Juve per Fabio Miretti, l’obiettivo primario per chiudere i posti in mediana. Dopo la prima offerta ufficiale da 10 milioni e il rilancio bianconero fino a 20, le parti sono al lavoro per trovare un punto d’incontro, probabilmente a metà strada. Miretti aspetta che siano i club a decidere il futuro, ma spera che la situazione possa trovare una soluzione a breve. Il suo sì al Napoli c’è già, ora bisogna aspettare quello della Juve.

Scriveva Tuttosport qualche giorno fa:

Nell’ultimo anno e mezzo la Juventus ha un po’ smesso di credere nelle doti del classe 2003, passato da essere il nuovo Marchisio, a possibile giocatore da cedere per fare cassa e realizzare una robusta plusvalenza. Miretti a bilancio pesa zero essendo un prodotto del vivaio juventino. Motivo per cui incassare una cifra tra i 15 e i 18 milioni sarebbe ossigeno puro per la Vecchia Signora, che per la prima volta ha aperto all’addio del centrocampista a titolo definitivo. Il direttore sportivo del Napoli Manna vuole regalare il suo pupillo ad Antonio Conte. Fabio approderebbe volentieri alla corte di Conte, dove potrebbe consacrarsi ad alti livelli. Pronto un quadriennale con opzione per il quinto anno da 1,7 milioni a stagione. Ora manca l’intesa tra le due dirigenze, visto che il Napoli vorrebbe investire 10-11 milioni più bonus. Pochi secondo la Vecchia Signora.