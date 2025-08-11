Serena: «Gattuso ct? Probabilmente non c’erano alternative, non ha un curriculum di alto profilo, è la realtà»

Al Giornale: «Però ha volontà e so che si dedica anima e corpo. Lucca può essere il nuovo Serena, deve migliorare certi atteggiamenti, Conte lo aiuterà»

L’ex calciatore Aldo Serena, intervistato da Il Giornale, ha commentato l’andamento delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione e l’arrivo di Rino Gattuso sulla panchina della Nazionale italiana.

Serena: «Gattuso ct dell’Italia? Scelta del momento, probabilmente non c’erano alternative»

Che ne pensa del 40enne Modric al Milan?

«Il Milan lo ha preso con Ricci, che mi piace nel corto e deve migliorare nel passaggio lungo. Avere accanto uno come Modric può farlo crescere. Magari l’esperimento di Allegri con Leao centrale pagherà, ma io parlo di programmazione. Camarda è forte, ma è stato mandato a Lecce e aver speso 30 milioni a gennaio per Gimenez è stato un contentino per il pubblico. La squadra deve essere data a chi ci ha giocato e porta avanti una tradizione: chi meglio di Sartori, che negli ultimi 20 anni è stato lucido, attento e innovativo?».

Che fine farà Vlahovic?

«Ha uno stipendio da Premier e l’anno prossimo sarà libero. Alla Juve si è avvitato psicologicamente, quel numero 9 pesa tantissimo e lo so. Una grande potrebbe rilanciarlo e Allegri lo conosce, ma non so se potrà portarlo al Milan».

Da tempo, anche in Nazionale si sorride poco là davanti…

«Pio Esposito ha 20 anni ma l’Inter non punta su di lui, lo tiene per gli spezzoni, come con Taremi. Kean ha fatto il salto, ma ora che la Fiorentina gli affiancherà Dzeko, potrebbe dover cambiare i movimenti: mi dispiace».

Gattuso scelta giusta?

«Scelta del momento. Probabilmente non c’erano alternative, non ha un curriculum di alto profilo da allenatore, è la realtà. Ma è un campione del mondo, ha volontà e so che si dedica anima e corpo».

C’è oggi un Aldo Serena in A?

«Lucca potrebbe esserlo, per mobilità e caratteristiche. Deve migliorare certi atteggiamenti e Conte può aiutarlo».

Napoli favorito per lo scudetto?

«L’anno scorso non aveva le coppe ed è arrivato con il fiato corto. Ma De Laurentiis sta facendo bene sul mercato e credo il Napoli sia un po’ più avanti».