A Napoli qualche tifoso indignato perché Lucca è stato pagato quasi il doppio di Raspadori (Libero)

A Napoli qualche tifoso indignato perché Lucca è stato pagato il doppio di Raspadori (Libero)

“Il Napoli vende all’Atletico l’uomo dei gol scudetto”: titola così Libero che dedica a Raspadori un ampio articolo a firma Claudio Savelli che scrive:

Giacomo Raspadori sperava che il Napoli di Conte gli facesse posto nella formazione titolare, passando definitivamente al 3-5-2 o al 4-4-2 che hanno caratterizzato il finale della scorsa stagione. Invece il mercato ha detto che per Jack non ci sarebbe stato posto nemmeno nell’anno che sta per cominciare. Non dall’inizio. Il Napoli ha acquistato ali e mezzali e terzini per avere i doppioni del 4-3-3. Lo spazio per un cambio modulo si è ridotto a zero e Raspadori ha capito di dover cambiare aria. Un paradosso considerando che proprio con il cambio di modulo che ha permesso a Jack di fare la differenza, il Napoli è riuscito a prevalere sull’Inter. Cinque dei 6 gol segnati da Raspadori lo scorso anno sono arrivati da febbraio in poi, quando il Napoli inizia a faticare.

Raspadori a 25 anni non vuole più aspettare per il salto definitivo

Qualche tifoso del Napoli si è indignato perché Lucca alla stessa età e proveniente dall’Udinese è stato pagato 40 milioni, quasi il doppio. Il problema è che Raspadori non è mai stato titolare nel Napoli, il suo minutaggio è chiaramente da riserva: 1217’ nella stagione di Spalletti, 1900’ nell’annata del giro-panchine, 1325’ con Conte. Non ha fatto il salto di qualità come status e quindi non può farlo nemmeno come prezzo di vendita. Si è trovato un compromesso che ha fatto contenti tutti. È normale che il ragazzo, ormai 25enne, non voglia più aspettare per il salto di qualità definitivo. Il Napoli non gli ha dato la possibilità di compierlo ma almeno lo ha liberato senza troppi problemi. Ci proverà all’Atletico Madrid che forse lo sta ingaggiando anche per salutare Griezmann, sempre più attratto dal prepensionamento saudita.