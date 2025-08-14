Se ne riparlerà dopo il 20 agosto. La trattativa per Elmas è complessa e il Lipsia non vuole perdere altri soldi

Torino e Napoli fanno a gara per chi si accaparrerà il macedone. Il Lipsia lo lascerà partire solo a titolo definitivo.

Il Napoli vuole il ritorno di Elmas: sarebbe un rinforzo importante, ma occhio al Torino, pronto a inserirsi nella trattativa.

Elmas via solo a titolo definitivo (Pedullà)

Pedullà sul suo canale Youtube spiega: “Aspettiamoci un’irruzione nei prossimi giorni. Le trattative vanno sicuramente completate, altrimenti parliamo del nulla, ma il Napoli si sta preparando a forzare.

La proprietà Red Bull non vorrebbe cederlo in prestito, mentre il giocatore vuole il Napoli. Non oggi o domani, ma nei prossimi giorni possiamo attenderci sviluppi importanti su questa vicenda. Anche perché ieri Conte ha parlato e ha spiegato molto chiaramente quali siano le prospettive e le ambizioni del Napoli sul mercato.

Secondo me ha parlato anche in modo giusto, ribadendo un concetto che vi avevo raccontato: Ndoye è sempre stata la prima scelta. Lo è stata esattamente da quando ne abbiamo parlato, ma le prime scelte devono sempre essere accompagnate da un prezzo che la società ritenga congruo. Altrimenti, dalla prima scelta si passa inevitabilmente alla successiva.”

Torino o Napoli?

Sfida tra Antonio Conte e Baroni: chi avrà a disposizione il macedone? Ne scrive La Stampa: “La partita è quella che riguarda Eljif Elmas, una contesa sbilanciata se il Napoli affondasse il colpo per riportare a casa il giocatore scaricato appena un anno e mezzo fa. Il macedone, che già lo scorso gennaio ci aveva fatto un pensierino, non ha mai dimenticato la sua lunga esperienza con gli azzurri. Ma ha anche dimostrato gratitudine al club che l’ha riportato in Italia facendolo uscire dall’anonimato della Bundesliga: è sempre rimasto in contatto.

La palla adesso ce l’ha il Lipsia, che finora ha sempre rifiutato l’offerta granata del prestito con diritto di riscatto – la formula dell’anno scorso, ma che sgraverebbe i tedeschi di un ingaggio pesante da 3 milioni netti all’anno -, e ieri ha ribadito la sua posizione anche al Napoli, che ha chiesto informazioni. Se ne riparlerà dopo il 20 agosto, il messaggio riferito alle parti.”

Il Torino è cambiato: il suo inserimento nella trattativa non va sottovalutato: “Ma il fatto che il Torino l’abbia inserito nella lista dei rinforzi e continui a lavorare ai fianchi l’entourage dell’attaccante per promuovere la sua linea, dimostra come in questo turno di compravendite la strategia granata sia cambiata. Migliorata. Più ambiziosa.

Il club di Cairo cerca un colpo di classe per infiocchettare un’estate all’attacco, in tutti i sensi. E prevedere un altro investimento potrebbe essere utile, se non decisivo, per Elmas: il Napoli, semmai, lo prenderebbe in prestito.”