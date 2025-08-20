«Si sta mitizzando una preparazione che evidentemente ha qualcosa di sbagliato. Senza preparazione di Conte, lo scorso anno McTominay e Lukaku sono stati i migliori».

Sabatini: «Ma la mitica preparazione di Conte non è che è un po’ troppo esagerata? Nessuno ha gli infortuni del Napoli»

La situazione di Lukaku preoccupa molti, visto che non è chiaro chi possa sostituirlo: Lucca da solo sembra insufficiente considerando le tre competizioni. Sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini esprime la sua opinione e solleva dubbi sulla gestione di Conte e sulla sua nota preparazione atletica pre-stagionale:«Ma la mitica preparazione di Antonio Conte non è che è un po’ troppo esagerata? Perché io vedo che gli infortuni che ha il Napoli non ce l’ha nessuno. È chiaro che con questo attacco sembra che io voglia criticare Antonio Conte che invece secondo me è l’allenatore top e che non ha quasi rivali nei confronti dei suoi colleghi, però si sta esagerando. Si sta mitizzando una preparazione che evidentemente qualcosa di sbagliato ha, perché altrimenti non ci sarebbero tutti gli infortuni che ci sono stati».

Sabatini, Conte e la preparazione del Napoli

«Vale anche per Lukaku. Sono andato a ricercare tutta la carriera di Lukaku e lui quando non ha fatto la preparazione non ha avuto infortuni, è stato benissimo; e quando aveva fatto il ritiro, anche all’Inter, aveva avuto quasi 100 giorni di infortunio. Sarà un caso? Sì, probabilmente è un caso. Una cosa però è sicura: dopo i timori del sabato e della domenica, subito dopo Ferragosto, c’è stato il verdetto del lunedì con Lukaku che starà fuori chissà quanto tempo, chissà quanti giorni, e ritornerà nel 2026».

Il giornalista prosegue: «Anche per il Napoli c’è l’attacco, perché tra l’altro nei giorni scorsi facevo una battuta: McTominay e Lukaku, che l’anno scorso la preparazione non l’hanno fatta, poi erano stati i migliori giocatori del Napoli durante tutta la stagione. Ecco, lasciate fare tutto uguale all’anno scorso perché andava bene, oppure mandateli a farla a Manchester anziché a Castel di Sangro.

Sempre per scherzare, l’anno scorso a un certo punto c’erano stati degli infortuni nel Napoli e qualcuno aveva dato la colpa perfino ai campi di Castel Volturno. Se non sbaglio anche Antonio Conte aveva fatto intuire questa cosa: i campi di Castel Volturno non andavano bene. Allora, cambiate campo o rendetevi conto che c’è qualcosa che non va. Va detto senza offesa, senza che nessuno si impermalosisca, né i tifosi né tantomeno Antonio Conte».