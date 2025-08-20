Lukaku (per ora) dice no all’operazione: il giocatore valuta i rischi della terapia conservativa (Gazzetta)
La terapia potrebbe accorciare i tempi di recupero. Tuttavia, se non facesse effetto, brucerebbe settimane e costringerebbe Lukaku a tornare dai chirurghi.
Scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano:
“Per orientarsi, a caldo, Lukaku ha sentito il dottor Canonico, che guida lo staff medico del Napoli, con lui si è immediatamente confrontato. E poi lo ha rifatto da solo, riflettendo, macerandosi nel dubbio e nell’amarezza: se ne andranno, se il destino la smetterà di giocargli contro, una ventina di partite (14-15 di campionato, 6 di Champions) e il sogno umanissimo per chiunque, in situazioni del genere, è abbracciare il percorso più corto, ammesso che esista.
Lukaku vorrebbe evitare di entrare in sala operatoria, non impazzisce all’idea di un intervento chirurgico, spera che la terapia conservativa faccia effetto, e per il momento, poi si sa che le notti portano sempre (altri) consigli, si vedrà. “
Lukaku fuori dalle liste
E continua: “Perché dopo aver avvertito i segnali del corpo in Napoli-Olympiacos, Lukaku si è già proiettato nella sua nuova dimensione, ha capito che avrà bisogno di una finestra abbastanza ampia per rialzarsi e riemergere come Big Rom, ha pure compreso che c’è la possibilità di restare fuori dalle liste, quella del campionato e quella della Champions.”