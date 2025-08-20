Lukaku (per ora) dice no all’operazione: il giocatore valuta i rischi della terapia conservativa (Gazzetta)

Lukaku dice no all’operazione: il giocatore valuta i rischi della terapia conservativa (Gazzetta)

Scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano:

“Per orientarsi, a caldo, Lukaku ha sentito il dottor Canonico, che guida lo staff medico del Napoli, con lui si è immediatamente confrontato. E poi lo ha rifatto da solo, riflettendo, macerandosi nel dubbio e nell’amarezza: se ne andranno, se il destino la smetterà di giocargli contro, una ventina di partite (14-15 di campionato, 6 di Champions) e il sogno umanissimo per chiunque, in situazioni del genere, è abbracciare il percorso più corto, ammesso che esista.

Lukaku vorrebbe evitare di entrare in sala operatoria, non impazzisce all’idea di un intervento chirurgico, spera che la terapia conservativa faccia effetto, e per il momento, poi si sa che le notti portano sempre (altri) consigli, si vedrà. “

