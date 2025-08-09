Raspadori se n’è ghiuto e il Napoli deve trovare altri gol (Conte lo sa fin troppo bene)

E quindi Raspadori è andato via. Ne sono sinceramente contento per il ragazzo. Sperando che a Madrid trovi spazio e riesca finalmente a fare un campionato da titolare. Qui da noi ha dato un grande contributo nelle poche occasioni che gli sono state concesse. È certamente un calciatore dotato di ottima tecnica. Grande fiuto del goal. Rapidissimo in area. Ma per molti aspetti atipico. E come tale difficile da collocare in un impianto di gioco. Se il tasso tecnico complessivo di una squadra si potesse ricavare con una macchinetta calcolatrice ne ricaveremmo che la sua partenza ha impoverito l’organico del Napoli.

Ne consegue che il Napoli debba acquistare un giocatore che supplisca a questa mancanza. Un giocatore che riporti il tasso tecnico complessivo verso l’alto. A prescindere dal fatto puro e semplice che la squadra ha oggi un potenziale goleador in meno. Non so francamente quale sia il modulo che Conte in mente. Il rombo se non vuole sacrificare uno dei quattro fortissimi centrocampisti. Il 4-3-3 se ne vuole giubilare uno, magari a turno. Il suo amato 3-5-2…. Questo lo vedremo.

Ma è chiaro che a seconda di quello che ha in mente per sostituire Raspadori sceglierà un tipo di calciatore o un altro. Quello che penso, ma ovviamente posso sbagliare, è che chiunque arrivi debba portare in dote un tasso tecnico molto alto. E anche un bel gruzzolo di goal. Perché ripetiamolo fino alla noia il Napoli ha bisogno di fare 15/20 goal in più dell’anno passato. Ovviamente sono più che sicuro che Antonio Conte ha idee molto chiare e che la società si muoverà come hai fatto finora con efficienza. Evitando di impantanarsi in trattative lunghe ed esitanti.