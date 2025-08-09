I dubbi del quotidiano (e di tanti tifosi) che scrive: un'occasione persa per tutti, la trattativa è stata fin troppo rapida. Va all'Atletico Madrid, ha 25 anni

Raspadori, sarà il tempo a dire se la sua cessione è stata una scelta saggia (Gazzetta)

La cessione di Raspadori (25 anni) è stata tanto rapida quanto improvvisa. Sì, se n’era scritto e parlato. Da sempre. Da tre anni possiamo dire, da quando Jack è approdato al Napoli e in fin dui conti ha messo il suggello su entrambi gli scudetti. A modo suo. Con firme non da attore protagonista ma sempre decisive. Ora Raspadori va via, all’Atletico Madrid. E il Napoli, che è una squadra comunque allergica al gol, perde uno dei pochissimi che vede la porta. Uno che si gira e tira a occhi chiusi. La Gazzetta, con Vincenzo D’Angelo, giustamente sottolinea i dubbi sull’operazione.

Raspadori, il suo essere ibrido jolly offensivo non si sposa con le esigenze del nuovo Napoli

Scrive la Gazzetta:

Finita la sessione pomeridiana, Jack è stato raggiunto in campo dal ds Giovanni Manna, che gli ha comunicato la cessione, destinazione Atletico. Un fulmine a ciel sereno per tanti tifosi, un’occasione persa per tutti, forse: per Raspadori che va via da protagonista della cavalcata tricolore, dopo una prima parte di stagione con pochi minuti nelle gambe. Va via perché il suo essere ibrido e jolly offensivo, evidentemente, non si sposa con le esigenze del nuovo Napoli. Tant’è vero che Jack, in questo mese di ritiro, stava giocando da mezzala, non proprio il posto dove vorrebbe provare a tornare protagonista.

La trattativa è stata fin troppo rapida: Atletico e Napoli hanno raggiunto un accordo sulla base di 22 milioni più bonus, per un affare complessivo da circa 26 milioni di euro. Ieri sera è partito lo scambio dei documenti, oggi Jack partirà. Il tempo dirà se sia stata una scelta saggia per il Napoli.