Il Napoli ha veramente venduto Raspadori all’Atletico Madrid: 26 milioni compresi i bonus

Notizia data da tutti gli esperti di mercato. Il club napoletano ha accettato le condizioni. Firmerà un quinquennale

Il Napoli ha venduto Raspadori all’Atletico Madrid per 26 milioni (Di Marzio)

Il Napoli ha veramente venduto Jack Raspadori. L’attaccante si trasferisce alla corte del Cholo Simeone. Il club madrileno lo pagherà 26 milioni di euro bonus compresi (come aveva detto Pedullà). Il Napoli ha accettato le condizioni. Lo scrive, tra gli altri, Gianluca Di Marzio.

Ci siamo. Intesa totale raggiunta tra Napoli e Atletico Madrid per la cessione di Raspadori. Il club azzurro ha accettato le condizioni del club spagnolo.

Svelata in anteprima lo scorso 31 luglio dalla nostra redazione, ora la trattativa è giunta alla conclusione.

Raspadori si trasferisce in Liga per una cifra pari a 26 milioni di euro (bonus compresi) più la percentuale di solidarietà.

Dunque, per Raspadori sarà la prima esperienza all’estero dopo l’avventura in Serie A.

La notizia è confermata anche da altri. Fabrizio Romano scrive che Jack firmerà un quinquennale.

Raspadori-Atletico Madrid, 22 milioni più i bonus (Pedullà)

Arrivano importanti aggiornamenti riguardo il mercato del Napoli. A riferirli è l’esperto Alfredo Pedullà, che scrive dell’operazione che potrebbe portare Jack all’Atletico Madrid.

“Giacomo Raspadori viaggia velocemente verso l’Atletico Madrid. C’è un’intesa di massima sulle cifre: 22 milioni di base fissa, 3 in caso di qualificazione Champions più 1 milione in caso di obiettivi non difficili da raggiungere. Raspadori ha dato il via libera, adesso serve l’ultimo passaggio, il Napoli chiede il pagamento del contributo di solidarietà. A quel punto Raspadori lascerà il club azzurro e si metterà a disposizione di Simeone”.

Leggi anche: Garnacho ora vuole solo il Chelsea ma lo United per lui chiede 60 milioni (Bbc)