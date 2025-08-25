Home » Il Campo » Calciomercato

Per Hojlund il Napoli ha pronto un contratto fino al 2030 (5 milioni all’anno) (Schira)

"Prevista per questo pomeriggio una call conference tra il Napoli e gli agenti di Rasmus Hojlund per cercare di raggiungere un accordo".

Manchester United's Danish striker #11 Rasmus Hojlund (C) celebrates with teammates after scoring their third goal during the English Premier League football match between Manchester United and Aston Villa at Old Trafford in Manchester, north west England, on December 26, 2023. (Photo by Oli SCARFF / AFP)

Oggi sembra essere il giorno di Hojlund al Napoli. Ha lanciare la notizia è stato Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di SkySport .

Nicolò Schira rilancia ribadendo che è previsto per oggi un incontro con i suoi agenti

Il nodo dell’ingaggio di Hojlund

Quello che sembra essere cambiato è l’ingaggio che il Napoli è disposto ad offrire al calciatore che non vorrebbe un prestito bensì una cessione secca

“Il Napoli è già  in trattative avanzate con il ManchesterUnited per un prestito (5 milioni di euro) con diritto di riscatto (40 milioni). Per l’attaccante pronto un contratto fino al 2030 (5 milioni all’anno)”.

La Gazzetta dello Sport invece oggi aveva scritto che il Napoli gli offre 4,5 milioni di ingaggio, poi nel 2026 si vedrà

C’è una distanza (im)percettibile che separa il Napoli da Hojlund e però, come insegna il mercato, l’ultimo miglio è il più complicato da percorrere: le insidie, le comprensibili azioni di disturbo, le difficoltà di ritrovare i reciproci interessi allineati – manco fossero pianeti – svaniscono semplicemente nel momento in cui vengono depositati i contratti.

