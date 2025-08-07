Pallone d’Oro: c’è McTominay. Ci sono anche Kvara, Fabian e Donnarumma

I trenta candidati. Per la serie A ci sono Dumfries e Lautaro Martinez. Il Psg ha nove giocatori. Non ci sono né Messi né Cristiano Ronaldo

Da pochi minuti è stata rivelata – tramite l’Equipe – la lista dei trenta candidati al Pallone d’Oro 2025. Come era già stato annunciato, è presente Scott McTominay, autentico trascinatore del Napoli di Conte, laureatosi campione d’Italia. L’ambito trofeo verrà assegnato il 22 settembre. Presenti ben nove giocatori del Psg, campione d’Europa, tra cui gli ex azzurri Kvaratskhelia e Fabian Ruiz. Entrambi protagonisti della splendida stagione della squadra di Luis Enrique (anch’egli candidato e favorito per il premio riguardante gli allenatori). Oltre allo scozzese, per la serie A, nomination anche per Dumfries e Lautaro Martinez, finalisti in Champions. Quindi per la Serie A appena tre i candidati. Da notare che non ci sono né Messi né Cristiano Ronaldo. A seguire la lista completa.

Pallone d’Oro, la lista dei 30 candidati: ecco McTominay

Jude Bellingham (Real Madrid), Ousmane Dembélé (Psg), Gianluigi Donnarumma (Psg), Desirè Douè (Psg), Denzel Dumfries (Inter), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Viktor Gyökeres (Sporting Lisbona), Erling Haaland (Manchester City), Achraf Hakimi (Psg), Harry Kane (Bayern Monaco), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli/Psg), Roberto Lewandowski (Barcellona), Alexis Mac Allister (Liverpool), Lautaro Martinez (Inter), Kylian Mbappé (Real Madrid), Scott McTominay (Napoli), Nuno Mendes (Psg), João Neves (Psg), Michael Olise (Bayern Monaco), Cole Palmer (Chelsea), Pedri (Barcellona), Raphinha (Barcellona), Declan Rice (Arsenal), Fabián Ruiz (Psg), Mohamed Salah (Liverpool), Virgili Van Dijk (Liverpool), Vinicius Junior (Real Madrid), Vitinha (Psg), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Lamine Yamal (Barcellona).

Pallone d’Oro, Conte candidato al premio di migliore allenatore (sono in cinque)

C’è Antonio Conte tra i cinque allenatori candidati al Pallone d’oro tra i tecnici. Un riconoscimento non indifferente al lavoro dell’allenatore che ha portato il Napoli dal decimo posto alla conquista dello scudetto

In queste ore, France Football sta ufficializzando le candidature al Pallone d’Oro 2025 e a tutti i premi adesso collegati. Poco fa, sono emerse le nomination per il miglior allenatore (Trofeo Cruyff): c’è anche il tecnico azzurro Antonio Conte nella lista dei candidati. Gli altri candidati sono Luis Enrique, Hansi Flick, Enzo Maresca, Arne Slot.

L’anno scorso la classifica fu: Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, Luis de la Fuente, Pep Guardiola, Lionel Scaloni e Gian Piero Gasperini

Per quanto riguarda, invece, il “Trofeo Jascin” – ovvero il riconoscimento che va al miglior portiere dell’anno – il calcio italiano può vantare in lizza l’estremo difensore della Nazionale, Gigio Donnarumma, e quello dell’Inter, Yann Sommer.