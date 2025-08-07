Pallone d’Oro, Conte candidato al premio di migliore allenatore (sono in cinque)
Gli altri quattro sono Luis Enrique, Flick, Maresca e Slot. Donnarumma e Sommer in lizza per i portieri
C’è Antonio Conte tra i cinque allenatori candidati al Pallone d’oro tra i tecnici. Un riconoscimento non indifferente al lavoro dell’allenatore che ha portato il Napoli dal decimo posto alla conquista dello scudetto
In queste ore, France Football sta ufficializzando le candidature al Pallone d’Oro 2025 e a tutti i premi adesso collegati. Poco fa, sono emerse le nomination per il miglior allenatore (Trofeo Cruyff): c’è anche il tecnico azzurro Antonio Conte nella lista dei candidati. Gli altri candidati sono Luis Enrique, Hansi Flick, Enzo Maresca, Arne Slot.
Per quanto riguarda, invece, il “Trofeo Jascin” – ovvero il riconoscimento che va al miglior portiere dell’anno – il calcio italiano può vantare in lizza l’estremo difensore della Nazionale, Gigio Donnarumma, e quello dell’Inter, Yann Sommer.
Trofeo Cruyff
Here are our 2025 nominees for the Men’s Team Coach of the Year Trophy!
Antonio Conte
Luis Enrique
Hansi Flick
Enzo Maresca
Arne Slot#ballondor pic.twitter.com/ES5OaOvP5n
— Ballon d’Or (@ballondor) August 7, 2025
Trofeo Jascin
Alisson Becker
Lucas Chevalier
Gianluigi Donnarumma
Jan Oblak
Matz Sels
Yassine Bounou
Thibaut Courtois
Emiliano Martinez
David Raya
Yann Sommer