Come racconta in un’intervista al Corriere della Sera firmata da Carlos Passerini, Daniele Orsato — 289 gare dirette in Serie A e finali internazionali — ha voltato pagina dopo l’addio all’arbitraggio nel 2024 . Oggi è designatore della Serie C.

Orsato: «L’arbitro che era in me è morto, è il passato. Oggi il difetto degli arbitri è che hanno paura»

Ma davvero l’arbitraggio non le manca?

«Per niente. Ho chiuso tutto in un cassetto: ricordi, riconoscimenti, il fischietto stesso, insieme ai cartellini. E ho detto ai miei figli: prendete quello che volete. Per me è il passato. Ho detto che l’arbitro che era dentro di me è morto. Nella vita devi sempre pensare al futuro, non puoi vivere di ricordi, altrimenti è finita».

Lei in campo era considerato un duro, l’ultimo degli sceriffi. Alle nuove leve insegna a essere come lei? «No. La prima regola è che ognuno deve avere il proprio stile. Imporne uno è un errore. La seconda è che qui vige la meritocrazia. Ognuno ha ciò che si merita, lo sport non mente mai».