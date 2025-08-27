Home » Il Campo » Calciomercato

Napoli, oggi call con il Lipsia per chiudere Elmas in prestito (2 milioni) con diritto di riscatto (11-12 milioni)

Lo riporta Schira su X. Fabrizio Romano: «Per Hojlund al Napoli si limano gli ultimi dettagli legati al minutaggio delle presenze e la compensazione dell'ingaggio». 

Elmas

Mg Bergamo 25/11/2023 - campionato di calcio serie A / Atalanta-Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Eljif Elmas

Il Napoli è vicino a chiudere per il ritorno di Elif Elmas e manca sempre meno anche per l’arrivo di Rasmus Hojlund dal Manchester United.

Napoli, le ultime notizie di mercato su Elmas e Hojlund

L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha dichiarato sul suo canale YouTube:

«Napoli ed Elmas sono ai dettagli finali, arrivano anche conferme dal lato giocatore. Ha messo in stand by ogni proposta da Germania, Inghilterra e Italia; Elmas vuole il Napoli, ha detto ai suoi procuratori finché c’è da aspettare, aspettiamo. Ci siamo con il Lipsia per il prestito con diritto di riscatto; si aspettano di limare gli ultimi dettagli e poi via libera. E’ una questione di pochissimo tempo».

Infatti, come riportato su X dallo stesso Romano:

Nella giornata di oggi si terranno nuovi contatti diretti per definire l’accordo, in quanto il Napoli coprirà il 100% del suo stipendio.

Nicolò Schira su X ha specificato le cifre dell’accordo:

Prestito da 2 milioni con diritto di riscatto a 11-12 milioni.

Per quanto riguarda la situazione legata a Rasmus Hojlund, Romano afferma:

«Hojlund al Napoli è un’operazione che si regge su diversi piani; c’è il lato giocatore, e lui ha dato l’ok e il Napoli ha trovato l’accordo. Si sta limando qualcosa lato agenti, ma non ci sono grossi problemi. Gli azzurri hanno trovato l’accordo di massima con lo United: prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni: qualificazione alla Champions e presenze del giocatore. Lo United avrebbe dato il giocatore anche col diritto di riscatto. Perché ancora non è fatta? Perché le presenze del giocatore possono essere da titolare o da 45 minuti, da 60 minuti… bisogna chiarire questi piccoli dettagli. Poi Hojlund e lo United devono accordarsi sulla compensazione dell’ingaggio». 

