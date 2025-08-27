Napoli, oggi call con il Lipsia per chiudere Elmas in prestito (2 milioni) con diritto di riscatto (11-12 milioni)

Il Napoli è vicino a chiudere per il ritorno di Elif Elmas e manca sempre meno anche per l’arrivo di Rasmus Hojlund dal Manchester United.

Napoli, le ultime notizie di mercato su Elmas e Hojlund

L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha dichiarato sul suo canale YouTube:

«Napoli ed Elmas sono ai dettagli finali, arrivano anche conferme dal lato giocatore. Ha messo in stand by ogni proposta da Germania, Inghilterra e Italia; Elmas vuole il Napoli, ha detto ai suoi procuratori finché c’è da aspettare, aspettiamo. Ci siamo con il Lipsia per il prestito con diritto di riscatto; si aspettano di limare gli ultimi dettagli e poi via libera. E’ una questione di pochissimo tempo».

Infatti, come riportato su X dallo stesso Romano:

Nella giornata di oggi si terranno nuovi contatti diretti per definire l’accordo, in quanto il Napoli coprirà il 100% del suo stipendio.

🚨💙 Elif Elmas and Napoli, the comeback is imminent as negotiations are at final stages with RB Leipzig. New direct contacts will take place today to get the agreement done, as Napoli will cover 100% of his salary on initial loan. pic.twitter.com/bl8tlLcDdS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2025

Nicolò Schira su X ha specificato le cifre dell’accordo:

Prestito da 2 milioni con diritto di riscatto a 11-12 milioni.

Expected today a call conference between #Napoli and #Leipzig to try to close Eljif #Elmas’ deal on loan (€2M) with the option to buy (11-12M). Elmas has already agreed personal terms with Napoli and pushing to return ASAP. #transfers https://t.co/Q7Skj9Rib4 — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 27, 2025

Per quanto riguarda la situazione legata a Rasmus Hojlund, Romano afferma:

«Hojlund al Napoli è un’operazione che si regge su diversi piani; c’è il lato giocatore, e lui ha dato l’ok e il Napoli ha trovato l’accordo. Si sta limando qualcosa lato agenti, ma non ci sono grossi problemi. Gli azzurri hanno trovato l’accordo di massima con lo United: prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni: qualificazione alla Champions e presenze del giocatore. Lo United avrebbe dato il giocatore anche col diritto di riscatto. Perché ancora non è fatta? Perché le presenze del giocatore possono essere da titolare o da 45 minuti, da 60 minuti… bisogna chiarire questi piccoli dettagli. Poi Hojlund e lo United devono accordarsi sulla compensazione dell’ingaggio».