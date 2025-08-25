Home » Il Campo » Calciomercato

Contatti avanzati tra Lipsia e Napoli per Elmas (Sky Sport.de)

Se andrà in porto, molto probabilmente si tratterà di un prestito con un corrispettivo, un diritto di riscatto e la copertura integrale dello stipendio.

Il Napoli vuole andare fino in fondo per chiudere l’ operazione del ritorno di Eljif Elmas. L’offerta ufficiale del Napoli al Lipsia è quella di un prestito oneroso a 1,5 milioni con diritto di riscatto a 11,5 milioni.

Philipp Hinze, corrispondente dalla Germania per Sky Sport ha dato nuovi aggiornamenti sul possibile ritorno al Napoli di Elmas.

“Non c’è ancora una svolta definitiva tra RB Lipsia e Napoli per quanto riguarda Eljif Elmas. I club sono in trattative avanzate, ma l’accordo non è ancora concluso. Se andrà in porto, molto probabilmente si tratterà di un prestito con un corrispettivo, un diritto di riscatto e la copertura integrale dello stipendio. Manca ancora una settimana al potenziale trasferimento”

 

 

