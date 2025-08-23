Napoli, Juan Jesus accanto a Rrahmani e Milinkovic-Savic favorito su Meret (Sky)

Il Napoli oggi pomeriggio, alle 18:30, scenderà in campo per il primo match della nuova stagione in Serie A, contro il Sassuolo. Con Lukaku infortunato e il nuovo acquisto Gutierrez che rientrerà dopo la sosta, gli azzurri si ritrovano ad affrontare già le prime piccole emergenze.

La probabile formazione del Napoli contro il Sassuolo

Secondo Sky Sport, Antonio Conte avrebbe scelto un 4-1-4-1 e gli undici titolari per quest’oggi dovrebbero essere i seguenti:

Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca.

In vantaggio, dunque, il portiere serbo arrivato quest’estate dal Torino rispetto ad Alex Meret. Juan Jesus andrà a sostituire Alessandro Buongiorno, probabilmente non ancora al meglio fisicamente, ma sarà in panchina.

Intoccabili i tre centrocampisti titolari dello scudetto della scorsa stagione, al quale si aggiunge il nuovo innesto Kevin De Bruyne, arrivato svincolato dal Manchester City.

Sarà Lorenzo Lucca a guidare l’attacco del Napoli, in attesa di capire se e quando arriverà un nuovo centravanti per gli azzurri, data la prolungata assenza di Romelu Lukaku.

The Athletic scrive:

Se si dovessero sfogliare i quotidiani italiani, quali sarebbero i titoli principali per la prossima stagione di Serie A? Uno dei più importanti è un mix di dialetto napoletano e inglese: “Amma fatica’ again”. Questo è stato l’annuncio di Aurelio De Laurentiis e del suo allenatore Antonio Conte fatto in un ristorante di pesce vicino alla Riviera di Chiaia a maggio. Il futuro di Conte era in dubbio, e i ricordi di quanto male il Napoli abbia difeso lo scudetto quando il loro precedente allenatore se n’era andato nell’estate 2023 [Luciano Spalletti, ndr.] erano ancora freschi. Sono passati attraverso tre allenatori diversi la stagione successiva e hanno concluso il campionato a metà classifica. La decisione di Conte di restare rende automaticamente il Napoli favorito? Il tecnico è quasi garanzia di successo, in particolare in Italia.

Ma nessuno ha vinto due scudetti consecutivi in Italia dal 2020. Perché dovrebbe essere diverso questa volta? Il Napoli ha imparato dalla stagione di due anni fa. Questa volta hanno mantenuto il loro allenatore. Sono stati irruenti nel calciomercato. Hanno, in gran parte, riempito i buchi della seconda metà della scorsa stagione, quando la squadra ha iniziato a sembrare floscia e la cessione di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain ha fatto male. Il giorno della sfilata sul bus, De Laurentiis ha rivelato di aver appena fatto una videochiamata con Kevin De Bruyne. Il più grande giocatore di sempre del Manchester City ha 34 anni e gli infortuni, in particolare quello al tendine del ginocchio subito nella finale di Champions League 2022-23, hanno preso il sopravvento. Ma ha fatto 19 tra gol e assist la scorsa stagione, e ha giocato quasi 3.000 minuti. Conte può giocarsela con il belga, Lobotka, McTominay e Anguissa.