Napoli, Buongiorno torna ad allenarsi con la squadra

Stamani ha svolto l'allenamento con gli altri compagni, finora aveva sempre lavorato a parte. Potrebbe dunque essere presente per il match contro l'Olympiakos.

Nella seduta d’allenamento di stamani in ritiro a Castel di Sangro, il Napoli si prepara per l’ultima amichevole estiva contro l’Olympiakos di giovedì 14 agosto. E in campo si rivede anche Alessandro Buongiorno, che non aveva ancora recuperato dall’infortunio che gli ha fatto saltare gli ultimi match della scorsa stagione e la Nazionale a giugno.

Secondo quanto riportato da Calcionapoli24 in ritiro in Abruzzo, infatti, Buongiorno aveva fino a ieri sempre lavorato a parte con un processo di ri-atletizzazione. Mentre stamani è sceso in campo con la squadra.

Buongiorno aveva saltato tutta la preparazione col Napoli

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport lo scorso 1 agosto:

Alessandro Buongiorno lavora ancora a parte dopo l’intervento chirurgico per groin pain. Per lui allenamento differenziato anche in questi primi giorni a Castel di Sangro. Buongiorno migliora gradualmente e si prepara per tornare a lavorare con i compagni. Da tabella di recupero, l’obiettivo è riportarlo in gruppo per la prossima settimana. Sarà un recupero prezioso.

Lo scorso anno sono state appena 22 le presenze in campionato. Tante assenze da dicembre in poi che non hanno compromesso il cammino del Napoli, la miglior difesa d’Europa con 27 gol subiti e 19 clean sheet. Juan Jesus è stato degno sostituto dell’ex Torino, leader tecnico e nello spogliatoio.