De Bruyne acclamato in Spagna: “Ha portato altro talento al Napoli, nonostante i 34 anni è ancora in forma”

Il Napoli ieri ha vinto l’amichevole contro il Girona per 3-2, dove il nuovo acquisto Kevin De Bruyne è stato protagonista con due gol e un assist, dimostrando di avere ancora la stoffa del fuoriclasse nonostante i 34 anni.

Gli spagnoli del Mundo Deportivo scrivono:

Il Napoli ha davanti a sé una sfida entusiasmante ma anche complicata: quella di difendere lo scudetto. E sono arrivati rinforzi di spicco propri per riuscirci. Ma senza dubbio, c’è uno che è al di sopra di tutti: Kevin de Bruyne. Il centrocampista belga 34enne non ha ricevuto un’offerta di rinnovo di contratto dal Manchester City dopo dieci anni nel club e ha dovuto trovare una nuova sistemazione. Se n’è andato da leggenda. Forse di più. Contro il Girona ha giocato la sua prima grande partita col Napoli e scatenato l’euforia tra i suoi tifosi. La sua squadra ha vinto 3-2 contro gli spagnoli e lui ha segnato 2 gol e fornito un assist. Ha guidato la squadra e portato talento, dimostrando che è ancora in forma. Inoltre, ha mostrato la sua connessione con Lukaku.

Ricordi il momento preciso in cui hai fatto la tua scelta?

«Un paio di giorni prima della firma. Abbiamo parlato tanto e alla fine non vedevo l’ora si risolvessero tutte le pratiche, a volte sistemare i contratti è difficile. Ero calmo e rilassato, le trattative col Napoli erano ottime e alla fine gli avvocati hanno sistemato le loro cose e io ho dovuto solo aspettare. Ma fortunatamente è andata bene. Mi sentivo di voler venire qui, volevo questo. Probabilmente da giovane non mi sarei mai aspettato di venire in Italia, giocavo in Inghilterra, l’ho fatto per molto tempo e lo adoravo, ero molto felice. Mi sono però ritrovato nella situazione di avere davanti a me tante opzioni da posti diversi nel mondo. Ho parlato con mia moglie, con i miei figli: ho avuto la sensazione che venire qui fosse la scelta migliore da tutti i punti di vista. Ho deciso sulla base delle mie sensazioni ed è difficile da spiegare perché. Tante squadre avevano dei bei progetti e altri aspetti positivi. Ho ritenuto che questa fosse la migliore opzione e opportunità per me e sono felice di aver scelto Napoli».