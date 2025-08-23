Perché il Napoli potrebbe vincere due scudetti di fila? Perché ha imparato dai propri errori (Athletic)

Il Napoli è il vero favorito per la Serie A? Gli azzurri non sono mai riusciti a vincere due scudetti consecutivi, eppure oggi in molti danno ancora la squadra di Antonio Conte favorita.

Il Napoli tra i favoriti alla vittoria dello scudetto con Conte

Come The Athletic, che scrive:

Se si dovessero sfogliare i quotidiani italiani, quali sarebbero i titoli principali per la prossima stagione di Serie A? Uno dei più importanti è un mix di dialetto napoletano e inglese: “Amma fatica’ again”. Questo è stato l’annuncio di Aurelio De Laurentiis e del suo allenatore Antonio Conte fatto in un ristorante di pesce vicino alla Riviera di Chiaia a maggio. Il futuro di Conte era in dubbio, e i ricordi di quanto male il Napoli abbia difeso lo scudetto quando il loro precedente allenatore se n’era andato nell’estate 2023 [Luciano Spalletti, ndr.] erano ancora freschi. Sono passati attraverso tre allenatori diversi la stagione successiva e hanno concluso il campionato a metà classifica. La decisione di Conte di restare rende automaticamente il Napoli favorito? Il tecnico è quasi garanzia di successo, in particolare in Italia; ha vinto lo scudetto con tre squadre diverse, impresa eguagliata solo da Fabio Capello. Nelle sei stagioni che Conte ha trascorso in Serie A da quando la Juventus ha scommesso su di lui nell’estate 2011, è finito al top in cinque occasioni. La gente dimentica che si è adattato quando è passato alla Juventus, passando dal 4-2-4 con cui ha avuto i suoi primi trionfi a Bari e Siena, al 3-5-2. La scorsa stagione ha cambiato ancora, con il Napoli, alternando tra 3-4-2-1 e 4-3-3.

Ma nessuno ha vinto due scudetti consecutivi in Italia dal 2020. Perché dovrebbe essere diverso questa volta? Il Napoli ha imparato dalla stagione di due anni fa. Questa volta hanno mantenuto il loro allenatore. Sono stati irruenti nel calciomercato. Hanno, in gran parte, riempito i buchi della seconda metà della scorsa stagione, quando la squadra ha iniziato a sembrare floscia e la cessione di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain ha fatto male. Il giorno della sfilata sul bus, De Laurentiis ha rivelato di aver appena fatto una videochiamata con Kevin De Bruyne. Il più grande giocatore di sempre del Manchester City ha 34 anni e gli infortuni, in particolare quello al tendine del ginocchio subito nella finale di Champions League 2022-23, hanno preso il sopravvento. Ma ha fatto 19 tra gol e assist la scorsa stagione, e ha giocato quasi 3.000 minuti. Conte può giocarsela con il belga, Lobotka, McTominay e Anguissa. Cosa potrebbe andare storto? Il Napoli tornerà a giocare le competizioni europee in questa stagione, quindi dovrà far girare di più la squadra. Questo non è mai stato un problema per Conte in passato, però. Il suo problema è stato quello di fare progressi in Champions.

Il portale sportivo del New York Times conclude:

Ma le aspettative sono diverse a Napoli. A differenza di Juventus e Inter, i precedenti due club di Conte in Serie A, non c’è un passato glorioso a cui puntare in Europa per il Napoli, oltre alla vittoria della Coppa Uefa nella stagione 1988-89. Mantenere il titolo nazionale, e quindi vincerlo per la terza volta in quattro anni, sarebbe senza precedenti nella storia del club. Il Napoli sembra in un’ottima posizione per riuscirci, anche se il lungo infortunio di Romelu Lukaku è da considerare.