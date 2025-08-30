Napoli-Cagliari 0-0, inizia il secondo tempo al Maradona (LIVE)
Conte conferma gli stessi della vittoria contro il Sassuolo, unica eccezione Spinazzola. Meret confermato tra i pali per ora
Il Napoli di Conte torna in campo dopo l’esordio vincente a Reggio Emilia, con il 2-0 in casa del Sassuolo di Grosso. Ora c’è il Cagliari del partenopeo Pisacane. Tutti confermati tranne per Spinazzola al posto di Olivera, mentre Meret è stato confermato in porta per ora. Lucca continua ad essere il terminale davanti nell’attesa del neo acquisto Hojlund in arrivo dal Manchester United.
50′ Azzurri in avanti come sempre, tentativo di Anguissa dalla distanza e Caprile para facile
46′ Inizia il secondo tempo senza cambi
Inizia il secondo tempo
47′ Finisce il primo tempo al Maradona
46′ Un minuto di recupero
45′ McTominay si libera in area di un difensore con un numero e calcia, Caprile costretto al grande intervento!
43′ Ultimi minuti prima del recupero
39′ De Bruyne prova dal limite, palla alta sopra la porta di Caprile
37′ Occasione per Esposito! Per poco il centravanti sardo non ci arriva sul crossa dalla sinistra nell’area piccola
34′ Cagliari che ora si spinge con coraggio in avanti
30′ Poche iniziative di rottura della marcatura e quindi il muro del Cagliari regge fin ora
25′ Cagliari sempre compatto dietro che rende la vita difficile agi avanti di Conte
21′ Fallo su McTominay e potenziale occasione da punizione per i padroni di casa
18′ Indicazioni di Conte dalla panchina per l’attacco dei partenopei in fase di riconquista
13′ Sempre azzurri in avanti
10′ Napoli vicino al vantaggio con il tentativo di McTominay
5′ Inizio propositivo degli azzurri all’esordio in casa
1′ Inizia il match al Maradona
Formazioni ufficiali di Napoli e Cagliari
Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobtoka, De Bruyne; Politano, Lucca, McTominay all.Conte
Cagliari (3-5-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Deiola, Obert; Folorunsho; Esposito all.Pisacane