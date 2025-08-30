Home » Il Campo

Napoli-Cagliari 0-0, inizia il secondo tempo al Maradona (LIVE)

Conte conferma gli stessi della vittoria contro il Sassuolo, unica eccezione Spinazzola. Meret confermato tra i pali per ora

Mg Reggio Emilia 23/08/2025 - campionato di calcio serie A / Sassuolo-Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Scott McTominay

Il Napoli di Conte torna in campo dopo l’esordio vincente a Reggio Emilia, con il 2-0 in casa del Sassuolo di Grosso. Ora c’è il Cagliari del partenopeo Pisacane. Tutti confermati tranne per Spinazzola al posto di Olivera, mentre Meret è stato confermato in porta per ora. Lucca continua ad essere il terminale davanti nell’attesa del neo acquisto Hojlund in arrivo dal Manchester United.

 

50′ Azzurri in avanti come sempre, tentativo di Anguissa dalla distanza e Caprile para facile

46′ Inizia il secondo tempo senza cambi

47′ Finisce il primo tempo al Maradona

46′ Un minuto di recupero

45′ McTominay si libera in area di un difensore con un numero e calcia, Caprile costretto al grande intervento!

43′ Ultimi minuti prima del recupero

39′ De Bruyne prova dal limite, palla alta sopra la porta di Caprile

37′ Occasione per Esposito! Per poco il centravanti sardo non ci arriva sul crossa dalla sinistra nell’area piccola

34′ Cagliari che ora si spinge con coraggio in avanti

30′ Poche iniziative di rottura della marcatura e quindi il muro del Cagliari regge fin ora

25′ Cagliari sempre compatto dietro che rende la vita difficile agi avanti di Conte

21′ Fallo su McTominay e potenziale occasione da punizione per i padroni di casa

18′ Indicazioni di Conte dalla panchina per l’attacco dei partenopei in fase di riconquista

13′ Sempre azzurri in avanti

10′ Napoli vicino al vantaggio con il tentativo di McTominay

5′ Inizio propositivo degli azzurri all’esordio in casa

1′ Inizia il match al Maradona

Formazioni ufficiali di Napoli e Cagliari

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobtoka, De Bruyne; Politano, Lucca, McTominay  all.Conte

Cagliari (3-5-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Deiola, Obert; Folorunsho; Esposito  all.Pisacane

