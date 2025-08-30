Napoli-Cagliari, formazioni ufficiali: gioca ancora Juan Jesus, con Spinazzola. Gioca Meret

Le formazioni ufficiali di Napoli e Cagliari sono state da poco diramate, il match avrà inizio alle 20:45 al Maradona. Conte vuole confermarsi alla seconda stagionale contro la squadra della serata scudetto 3 mesi fa (23 maggio ndr). Pisacane – che nei giorni scorsi ha dichiarato di non voler venire a fare le barricate a Fuorigrotta – scende in campo con un 4-3-2-1 (più 4-4-1-1) piuttosto mobile, con Folorunsho titolare e Esposito unica punta. In panchina Luvumbo e l’ex Napoli Gaetano. Il Napoli ha comunicato che Neres sarà assente per un affaticamento muscolare.

Napoli-Cagliari, le formazioni ufficiali di Conte e Pisacane

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, De Bruyne, Anguissa, McTominay; Lucca. All. Antonio Conte

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Palestra, Deiola, Prati, Adopo, Folorunsho, Esposito. All. Fabio Pisacane

Sponda Napoli si opta per la riconferma dello stesso undici iniziale di Sassuolo fatta eccezione per Spinazzola. Non c’erano molti dubbi. Conte schiera ancora il 4-1-4-1 asimmetrico, con Politano più ala sulla destra e McTominay assaltatore sulla sinistra, che tende ad accentrarsi e a diventare seconda punta nello sviluppo laterale accanto a Lucca. In difesa preferito ancora Juan Jesus rispetto a Buongiorno, che recupererà pienamente dopo la sosta e tornerà titolare.