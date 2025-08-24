Milan, salta Boniface. Allegri vuole Vlahovic (più un altro)

Gazzetta: Milan e Sporting hanno un accordo per Harder per circa 25 milioni, ma bisogna capire anche se il giocatore dirà di sì. In lista anche Arokodare e Embolo.

Summit in corso questa mattina in casa Milan per definire le prossime mosse di mercato, dove è presente anche il tecnico Max Allegri. Ieri i rossoneri hanno perso la prima di campionato 2-1 contro la Cremonese.

Possibile l’acquisto di due nuovi attaccanti per il Milan

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport:

E’ in corso un meeting a Casa Milan con Tare, Allegri e probabilmente Furlani. La prima decisione su Boniface è presa: per ora, la trattativa con il Leverkusen non verrà definita. Il punto è capire quali siano le alternative. Subito una linea di tendenza: c’è la possibilità, non sicura ma concreta, che al Milan arrivino due punte per un reparto a cinque. Leao, Pulisic, Gimenez e altri due nomi. Conrad Harder dello Sporting è il nome di attualità. Al momento è una riserva. Il Milan e lo Sporting hanno un principio di accordo per una cifra leggermente inferiore ai 25 milioni, bisogna capire se i rossoneri vorranno affondare e se Harder dirà sì.

Harder ovviamente non è l’unico nome considerato. Tolu Arokodare del Genk ha la struttura fisica che il Milan ha sempre cercato per il suo attaccante e si può prendere con meno di 25 milioni. È un nome da tenere presente, come Breel Embolo del Monaco, che il Milan ha seguito per tutta l’estate. I tifosi certo sognano altri nomi. Dusan Vlahovic su tutti, per una situazione che tutti conoscono: la Juve vuole cederlo ma lui in questa stagione guadagnerà 12 milioni netti, completamente fuori dai parametri rossoneri. Certo, Max Allegri spinge per lui. Rasmus Hojlund è stato il favorito per qualche giorno a inizio settimana ma resta il problema economico. Il Napoli poi si è mosso con decisione per lui. Quanto a Nicolas Jackson, il Milan lo ha trattato a lungo con il Chelsea ma fino a 48 ore fa non c’erano le condizioni per prenderlo.