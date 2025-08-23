Home » Il Campo » Calcio Italiano

Il Milan di Allegri perde in casa contro la Cremonese (gollasso di Bonazzoli), la Roma batte il Bologna 1-0

Al Milan non sono bastati venti tiri in porta e un ottimo Modric. All'Olimpico si sono visti sprazzi e barlumi del gioco di Gasperini

Milan

Cremonese's Italian forward #90 Federico Bonazzoli scores during the Italian Serie A football match between AC Milan and Cremonese at San Siro stadium in Milan, on August 23, 2025. (Photo by PIERO CRUCIATTI / AFP)

Il Milan di Allegri perde in casa contro la Cremonese (gollasso di Bonazzoli), la Roma batte il Bologna

Inizia male l’avventura rossonera di Massimiliano Allegri. Il Milan perde in casa 1-2 contro la Cremonese che non aveva mai vinto a San Siro. La Cremonese ha segnato prima con Baschirotto (assist di Zerbin), poi pareggio di Pavlovic e nella ripresa gol bellissimo in sforbiciata di Bonazzoli. Un autentico capolavoro. La Cremonese di Nicola si è difesa molto bene, al Milan non sono bastati venti tiri in porta e un ottimo Modric.

È cominciato invece bene il campionato della Roma di Gasperini che ha vinto 1-0 contro il Bologna di Italiano. Gol di Wesley. Infortunio a Immobile. La Roma ha ben giocato, si sono visti sprazzi e barlumi del gioco di Gasp.

Correlate