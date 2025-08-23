Il Milan di Allegri perde in casa contro la Cremonese (gollasso di Bonazzoli), la Roma batte il Bologna 1-0

Al Milan non sono bastati venti tiri in porta e un ottimo Modric. All'Olimpico si sono visti sprazzi e barlumi del gioco di Gasperini

Il Milan di Allegri perde in casa contro la Cremonese (gollasso di Bonazzoli), la Roma batte il Bologna

Inizia male l’avventura rossonera di Massimiliano Allegri. Il Milan perde in casa 1-2 contro la Cremonese che non aveva mai vinto a San Siro. La Cremonese ha segnato prima con Baschirotto (assist di Zerbin), poi pareggio di Pavlovic e nella ripresa gol bellissimo in sforbiciata di Bonazzoli. Un autentico capolavoro. La Cremonese di Nicola si è difesa molto bene, al Milan non sono bastati venti tiri in porta e un ottimo Modric.

È cominciato invece bene il campionato della Roma di Gasperini che ha vinto 1-0 contro il Bologna di Italiano. Gol di Wesley. Infortunio a Immobile. La Roma ha ben giocato, si sono visti sprazzi e barlumi del gioco di Gasp.